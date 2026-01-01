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Maglia a girocollo Nike Football Chelsea FC Club – Uomo - Pitch Blue/Bianco

Chelsea FC Club

Maglia a girocollo Nike Football – Uomo

64,99 €
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Questa maglia del Chelsea FC è realizzata in fleece spazzolato di peso medio, ultramorbido sulla pelle e liscio all'esterno.


  • Colore mostrato in foto: Pitch Blue/Bianco
  • Stile: II3426-453

Chelsea FC Club

64,99 €

Questa maglia del Chelsea FC è realizzata in fleece spazzolato di peso medio, ultramorbido sulla pelle e liscio all'esterno.

Dettagli prodotto

  • 80% cotone/20% poliestere
  • Lavabile in lavatrice
  • Prodotto importato
  • Colore mostrato in foto: Pitch Blue/Bianco
  • Stile: II3426-453

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