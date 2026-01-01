Maglia a girocollo Nike Football Chelsea FC Club – Uomo

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Chelsea FC Club
Maglia a girocollo Nike Football – Uomo
64,99 €
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Ritiro gratuito
Questa maglia del Chelsea FC è realizzata in fleece spazzolato di peso medio, ultramorbido sulla pelle e liscio all'esterno.
- Colore mostrato in foto: Pitch Blue/Bianco
- Stile: II3426-453
Chelsea FC Club
64,99 €
Questa maglia del Chelsea FC è realizzata in fleece spazzolato di peso medio, ultramorbido sulla pelle e liscio all'esterno.
Dettagli prodotto
- 80% cotone/20% poliestere
- Lavabile in lavatrice
- Prodotto importato
- Colore mostrato in foto: Pitch Blue/Bianco
- Stile: II3426-453
Taglia/misura e fit
- Altezza: 185 cm; taglia indossata: M
- Standard fit: casual e tradizionale
- Guida alle taglie e alle misure
Spedizione e resi
Costi di spedizione standard: 5 € per ordini sotto i 99 € per chi non è Member Nike e sotto i 50 € per i Member Nike.
Resi gratuiti entro 30 giorni, sono previste limitazioni.
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