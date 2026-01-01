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Maglia a girocollo in French Terry Springboks – Uomo - Gorge Green/University Gold/University Gold

Springboks

Maglia a girocollo in French Terry – Uomo

64,99 €
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Comfort classico e calore traspirante si incontrano in questa maglia a girocollo in French Terry. Con lo stemma degli Springboks e il logo Swoosh ricamati.


  • Colore mostrato in foto: Gorge Green/University Gold/University Gold
  • Stile: IU4611-330

Springboks

64,99 €

Comfort classico e calore traspirante si incontrano in questa maglia a girocollo in French Terry. Con lo stemma degli Springboks e il logo Swoosh ricamati.

Dettagli prodotto

  • 80% cotone/20% poliestere.
  • Lavabile in lavatrice
  • Colore mostrato in foto: Gorge Green/University Gold/University Gold
  • Stile: IU4611-330

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