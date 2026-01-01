Maglia a girocollo in French Terry Springboks – Uomo

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Springboks
Maglia a girocollo in French Terry – Uomo
64,99 €
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Ritiro gratuito
Comfort classico e calore traspirante si incontrano in questa maglia a girocollo in French Terry. Con lo stemma degli Springboks e il logo Swoosh ricamati.
- Colore mostrato in foto: Gorge Green/University Gold/University Gold
- Stile: IU4611-330
Springboks
64,99 €
Comfort classico e calore traspirante si incontrano in questa maglia a girocollo in French Terry. Con lo stemma degli Springboks e il logo Swoosh ricamati.
Dettagli prodotto
- 80% cotone/20% poliestere.
- Lavabile in lavatrice
- Colore mostrato in foto: Gorge Green/University Gold/University Gold
- Stile: IU4611-330
Taglia/misura e fit
- Altezza: 183 cm; taglia indossata: M
- Standard fit: casual e tradizionale
- Guida alle taglie e alle misure
Spedizione e resi
Costi di spedizione standard: 5 € per ordini sotto i 99 € per chi non è Member Nike e sotto i 50 € per i Member Nike.
Resi gratuiti entro 30 giorni, sono previste limitazioni.
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