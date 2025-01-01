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Kit per costruire le tue sneakers Nike Dunk Trickshot x LEGO® Set con minifigura esclusiva - Gym Red/Bianco

Nike Dunk Trickshot x LEGO® Set

Kit per costruire le tue sneakers con minifigura esclusiva

39,99 €
TAGLIA UNICA
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Trucchi e mattoncini? Scatena il caos! Metti in mostra i tuoi trickshot più selvaggi (e il drip Nike) con l'assist di una Nike Dunk fuori dal comune. Questo set Collezione Nike x LEGO® ti offre un accesso completo per esplorare tutte le angolazioni per arrivare a canestro con la tua minifigura LEGO®, oppure lascia che sia Nike Dunk a lanciarla a segno. Costruiscila a modo tuo, per uno spettacolo di gioco epico.


  • Colore mostrato in foto: Gym Red/Bianco
  • Stile: LE1002-687

Nike Dunk Trickshot x LEGO® Set

39,99 €

Trucchi e mattoncini? Scatena il caos! Metti in mostra i tuoi trickshot più selvaggi (e il drip Nike) con l'assist di una Nike Dunk fuori dal comune. Questo set Collezione Nike x LEGO® ti offre un accesso completo per esplorare tutte le angolazioni per arrivare a canestro con la tua minifigura LEGO®, oppure lascia che sia Nike Dunk a lanciarla a segno. Costruiscila a modo tuo, per uno spettacolo di gioco epico.

Vantaggi

  • Il set include uno sfondo graffiti, un canestro, un campo da gioco e una mini sneaker Nike Dunk rimovibile.
  • L'esclusiva minifigura LEGO® presenta il drip della Collezione Nike x LEGO e viene fornita con due teste tra cui scegliere.
  • La Nike Dunk costruibile integra una funzione speciale che la spinge in avanti per simulare uno slam dunk.
  • Progettata per essere un articolo da collezione, la tua build porta il divertimento del campo direttamente a casa tua.

Dettagli prodotto

  • Età: dai 10 anni in su
  • Attenzione: pericolo di soffocamento. Non adatto a bambini di età inferiore ai 3 anni.
  • 16 x 17 x 13 cm ca. (Altezza x Larghezza x Profondità)
  • 454 pezzi
  • Colore mostrato in foto: Gym Red/Bianco
  • Stile: LE1002-687

Spedizione e resi

Costi di spedizione standard: 5 € per ordini sotto i 99 € per chi non è Member Nike e sotto i 50 € per i Member Nike.

Resi gratuiti entro 30 giorni, sono previste limitazioni.

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    Kit per costruire le tue sneakers Nike Dunk Trickshot x LEGO® Set con minifigura esclusiva

    Nike Dunk Trickshot x LEGO® Set

    39,99 €

    Ulteriori informazioni

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    Completa il look

    Trucchi spettacolari, divertimento in miniatura

    Un assist leggendario per i tuoi trucchi migliori. Costruisci il tuo modello epico e scopri tanti modi di andare a canestro con la minifigura LEGO®.

    Pronta per il lancio

    Il modellino Nike Dunk include una levetta che spinge in avanti la tua minifigura, per aiutarla a fare canestro con stile.

    Esclusiva minifigura LEGO®

    Scegli una delle due teste esclusive e personalizza il tuo simpatico giocatore con la collezione Nike x LEGO®.

    LEGO, il logo LEGO e le minifigure sono marchi registrati di LEGO Group. ©2025 The LEGO Group. Tutti i diritti riservati.