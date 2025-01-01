Kit per costruire le tue sneakers Nike Dunk Trickshot x LEGO® Set con minifigura esclusiva

Nike Dunk Trickshot x LEGO® Set
Kit per costruire le tue sneakers con minifigura esclusiva
Trucchi e mattoncini? Scatena il caos! Metti in mostra i tuoi trickshot più selvaggi (e il drip Nike) con l'assist di una Nike Dunk fuori dal comune. Questo set Collezione Nike x LEGO® ti offre un accesso completo per esplorare tutte le angolazioni per arrivare a canestro con la tua minifigura LEGO®, oppure lascia che sia Nike Dunk a lanciarla a segno. Costruiscila a modo tuo, per uno spettacolo di gioco epico.
- Colore mostrato in foto: Gym Red/Bianco
- Stile: LE1002-687
Nike Dunk Trickshot x LEGO® Set
Trucchi e mattoncini? Scatena il caos! Metti in mostra i tuoi trickshot più selvaggi (e il drip Nike) con l'assist di una Nike Dunk fuori dal comune. Questo set Collezione Nike x LEGO® ti offre un accesso completo per esplorare tutte le angolazioni per arrivare a canestro con la tua minifigura LEGO®, oppure lascia che sia Nike Dunk a lanciarla a segno. Costruiscila a modo tuo, per uno spettacolo di gioco epico.
Vantaggi
- Il set include uno sfondo graffiti, un canestro, un campo da gioco e una mini sneaker Nike Dunk rimovibile.
- L'esclusiva minifigura LEGO® presenta il drip della Collezione Nike x LEGO e viene fornita con due teste tra cui scegliere.
- La Nike Dunk costruibile integra una funzione speciale che la spinge in avanti per simulare uno slam dunk.
- Progettata per essere un articolo da collezione, la tua build porta il divertimento del campo direttamente a casa tua.
Dettagli prodotto
- Età: dai 10 anni in su
- Attenzione: pericolo di soffocamento. Non adatto a bambini di età inferiore ai 3 anni.
- 16 x 17 x 13 cm ca. (Altezza x Larghezza x Profondità)
- 454 pezzi
- Colore mostrato in foto: Gym Red/Bianco
- Stile: LE1002-687
Spedizione e resi
Costi di spedizione standard: 5 € per ordini sotto i 99 € per chi non è Member Nike e sotto i 50 € per i Member Nike.
Resi gratuiti entro 30 giorni, sono previste limitazioni.
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Nike Dunk Trickshot x LEGO® Set
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Trucchi spettacolari, divertimento in miniatura
Un assist leggendario per i tuoi trucchi migliori. Costruisci il tuo modello epico e scopri tanti modi di andare a canestro con la minifigura LEGO®.
Pronta per il lancio
Il modellino Nike Dunk include una levetta che spinge in avanti la tua minifigura, per aiutarla a fare canestro con stile.
Esclusiva minifigura LEGO®
Scegli una delle due teste esclusive e personalizza il tuo simpatico giocatore con la collezione Nike x LEGO®.
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