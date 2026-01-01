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Guanto da golf Nike Dura Feel 10 (mano sinistra/regular fit) (confezione da tre) - Pearl White/Pearl White/Nero

Nike Dura Feel 10

Guanto da golf (mano sinistra/regular fit) (confezione da tre)

39,99 €
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Il guanto da golf Nike Dura Feel 10 è realizzato in leggera pelle sintetica sul palmo per una presa stabile e in tessuto elasticizzato sul dorso per una maggiore libertà di movimento a ogni swing. In questa versione aggiornata, il palmo e il pollice rinforzati offrono più resistenza dove serve.


  • Colore mostrato in foto: Pearl White/Pearl White/Nero
  • Stile: IO1741-284

Nike Dura Feel 10

39,99 €

Il guanto da golf Nike Dura Feel 10 è realizzato in leggera pelle sintetica sul palmo per una presa stabile e in tessuto elasticizzato sul dorso per una maggiore libertà di movimento a ogni swing. In questa versione aggiornata, il palmo e il pollice rinforzati offrono più resistenza dove serve.

Vantaggi

  • Palmo e pollice in pelle sintetica di alta qualità, per una presa stabile sulla mazza e un perfetto controllo durante lo swing.
  • Tessuto elasticizzato sul dorso per una maggiore libertà di movimento.

Dettagli prodotto

  • Palmo: 60% pelle PU/30% poliestere/10% nylon. Dorso: 50% pelle PU/45% poliestere/5% spandex. Altro: 40% poliestere/32% pelle PU/18% nylon/10% spandex.
  • Lavare a mano
  • Prodotto importato
  • Colore mostrato in foto: Pearl White/Pearl White/Nero
  • Stile: IO1741-284

Spedizione e resi

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