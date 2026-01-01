Guanto da golf Nike Dura Feel 10 (mano sinistra/regular fit) (confezione da tre)

Nike Dura Feel 10
Guanto da golf (mano sinistra/regular fit) (confezione da tre)
Il guanto da golf Nike Dura Feel 10 è realizzato in leggera pelle sintetica sul palmo per una presa stabile e in tessuto elasticizzato sul dorso per una maggiore libertà di movimento a ogni swing. In questa versione aggiornata, il palmo e il pollice rinforzati offrono più resistenza dove serve.
- Colore mostrato in foto: Pearl White/Pearl White/Nero
- Stile: IO1741-284
Nike Dura Feel 10
Il guanto da golf Nike Dura Feel 10 è realizzato in leggera pelle sintetica sul palmo per una presa stabile e in tessuto elasticizzato sul dorso per una maggiore libertà di movimento a ogni swing. In questa versione aggiornata, il palmo e il pollice rinforzati offrono più resistenza dove serve.
Vantaggi
- Palmo e pollice in pelle sintetica di alta qualità, per una presa stabile sulla mazza e un perfetto controllo durante lo swing.
- Tessuto elasticizzato sul dorso per una maggiore libertà di movimento.
Dettagli prodotto
- Palmo: 60% pelle PU/30% poliestere/10% nylon. Dorso: 50% pelle PU/45% poliestere/5% spandex. Altro: 40% poliestere/32% pelle PU/18% nylon/10% spandex.
- Lavare a mano
- Prodotto importato
- Colore mostrato in foto: Pearl White/Pearl White/Nero
- Stile: IO1741-284
Spedizione e resi
Costi di spedizione standard: 5 € per ordini sotto i 99 € per chi non è Member Nike e sotto i 50 € per i Member Nike.
Resi gratuiti entro 30 giorni, sono previste limitazioni.
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Nike Dura Feel 10
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