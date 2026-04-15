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Guanto da golf Nike Dura Feel 10 (Mano sinistra) – Donna - Pearl White/Pearl White/Nero

Nike Dura Feel 10

Guanto da golf – Donna (Mano sinistra)

14,99 €
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Il guanto da golf Nike Dura Feel 10 è realizzato in leggera pelle sintetica sul palmo per garantire una presa sicura, mentre il tessuto elasticizzato sul dorso assicura una libertà di movimento ideale a ogni swing. In questa versione aggiornata, il palmo e il pollice rinforzati offrono più resistenza dove serve.


  • Colore mostrato in foto: Pearl White/Pearl White/Nero
  • Stile: DR5137-284

Nike Dura Feel 10

14,99 €

Il guanto da golf Nike Dura Feel 10 è realizzato in leggera pelle sintetica sul palmo per garantire una presa sicura, mentre il tessuto elasticizzato sul dorso assicura una libertà di movimento ideale a ogni swing. In questa versione aggiornata, il palmo e il pollice rinforzati offrono più resistenza dove serve.

Vantaggi

  • Gli inserti traforati sulle dita e sul pollice ottimizzano la circolazione dell'aria e mantengono la pelle fresca.
  • La chiusura con linguetta ergonomica consente di personalizzare il fit.

Dettagli prodotto

  • Palmo: 60% pelle PU/30% poliestere/10% nylon. Dorso: 50% pelle PU/45% poliestere/5% spandex. Altro: 40% poliestere/32% pelle PU/18% nylon/10% spandex.
  • Lavare a mano
  • Prodotto importato
  • Colore mostrato in foto: Pearl White/Pearl White/Nero
  • Stile: DR5137-284

Spedizione e resi

Costi di spedizione standard: 5 € per ordini sotto i 99 € per chi non è Member Nike e sotto i 50 € per i Member Nike.

Resi gratuiti entro 30 giorni, sono previste limitazioni.

Recensioni (5)

3.6 stelle

  • Luva sintética golf

    ritap238325579

    Boa tamanho certo

  • Mislead

    kyler401860166

    It is a female glove, which is not stated anywhere. Ended up giving the glove away and buying a new one from the pro shop over my holiday.

  • FEMALE GOLF GLOVE!

    Baljit

    THIS IS A FEMALE GOLF GLOVE! it doesn’t say that anywhere when ordering so watch out! Nike please make it clear on the website and during sizing options that this is a female glove.

Guanto da golf Nike Dura Feel 10 (Mano sinistra) – Donna

Nike Dura Feel 10

14,99 €

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