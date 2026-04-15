Guanto da golf Nike Dura Feel 10 (Mano sinistra) – Donna

Luva sintética golf
ritap238325579
Boa tamanho certo
Il guanto da golf Nike Dura Feel 10 è realizzato in leggera pelle sintetica sul palmo per garantire una presa sicura, mentre il tessuto elasticizzato sul dorso assicura una libertà di movimento ideale a ogni swing. In questa versione aggiornata, il palmo e il pollice rinforzati offrono più resistenza dove serve.
Nike Dura Feel 10
Il guanto da golf Nike Dura Feel 10 è realizzato in leggera pelle sintetica sul palmo per garantire una presa sicura, mentre il tessuto elasticizzato sul dorso assicura una libertà di movimento ideale a ogni swing. In questa versione aggiornata, il palmo e il pollice rinforzati offrono più resistenza dove serve.
Costi di spedizione standard: 5 € per ordini sotto i 99 € per chi non è Member Nike e sotto i 50 € per i Member Nike.
Resi gratuiti entro 30 giorni, sono previste limitazioni.
3.6 stelle
Luva sintética golf
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Boa tamanho certo
Mislead
kyler401860166
It is a female glove, which is not stated anywhere. Ended up giving the glove away and buying a new one from the pro shop over my holiday.
FEMALE GOLF GLOVE!
Baljit
THIS IS A FEMALE GOLF GLOVE! it doesn’t say that anywhere when ordering so watch out! Nike please make it clear on the website and during sizing options that this is a female glove.
Nike Dura Feel 10
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