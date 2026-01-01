Guanti da calcio Therma-FIT Nike Academy – Ragazzo/a

Materiali riciclati
Nike Academy
Guanti da calcio Therma-FIT – Ragazzo/a
Affronta il maltempo con i guanti Therma-FIT Academy. Il materiale caldo in cui sono realizzati ti aiuta a proteggerti dal freddo per la giusta concentrazione in partita. I palmi testurizzati assicurano una presa eccellente per rapide ripartenze e rimesse.
- Colore mostrato in foto: Nero/Off White/Off White
- Stile: IQ0663-011
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Affronta il maltempo con i guanti Therma-FIT Academy. Il materiale caldo in cui sono realizzati ti aiuta a proteggerti dal freddo per la giusta concentrazione in partita. I palmi testurizzati assicurano una presa eccellente per rapide ripartenze e rimesse.
Vantaggi
- La tecnologia Nike Therma-FIT ti aiuta a regolare il calore naturale del corpo per mantenere una temperatura ideale nelle giornate fredde.
- Polsino flessibile ed elasticizzato per un fit sicuro.
Dettagli prodotto
- 68% poliestere/20% nylon/9% silicone/3% spandex
- Lavare a mano
- Prodotto importato
- Colore mostrato in foto: Nero/Off White/Off White
- Stile: IQ0663-011
Spedizione e resi
Costi di spedizione standard: 5 € per ordini sotto i 99 € per chi non è Member Nike e sotto i 50 € per i Member Nike.
Resi gratuiti entro 30 giorni, sono previste limitazioni.
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