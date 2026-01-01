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Guanti da calcio Therma-FIT Nike Academy – Ragazzo/a - Nero/Off White/Off White

Materiali riciclati

Nike Academy

Guanti da calcio Therma-FIT – Ragazzo/a

24,99 €
Ritiro gratuito
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Affronta il maltempo con i guanti Therma-FIT Academy. Il materiale caldo in cui sono realizzati ti aiuta a proteggerti dal freddo per la giusta concentrazione in partita. I palmi testurizzati assicurano una presa eccellente per rapide ripartenze e rimesse.


  • Colore mostrato in foto: Nero/Off White/Off White
  • Stile: IQ0663-011

Nike Academy

24,99 €

Affronta il maltempo con i guanti Therma-FIT Academy. Il materiale caldo in cui sono realizzati ti aiuta a proteggerti dal freddo per la giusta concentrazione in partita. I palmi testurizzati assicurano una presa eccellente per rapide ripartenze e rimesse.

Vantaggi

  • La tecnologia Nike Therma-FIT ti aiuta a regolare il calore naturale del corpo per mantenere una temperatura ideale nelle giornate fredde.
  • Polsino flessibile ed elasticizzato per un fit sicuro.

Dettagli prodotto

  • 68% poliestere/20% nylon/9% silicone/3% spandex
  • Lavare a mano
  • Prodotto importato
  • Colore mostrato in foto: Nero/Off White/Off White
  • Stile: IQ0663-011

Spedizione e resi

Costi di spedizione standard: 5 € per ordini sotto i 99 € per chi non è Member Nike e sotto i 50 € per i Member Nike.

Resi gratuiti entro 30 giorni, sono previste limitazioni.

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