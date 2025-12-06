Guanti da calcio Therma-FIT Nike Academy – Ragazzo/a

Élastique poignet pas du tout elastique
jeanmichelung
Très très mauvais au niveau de l élastique du poignet. Compliqué à enfiler
Materiali riciclati
Non farti rallentare dal freddo. La tecnologia Therma-FIT gestisce il calore del corpo per mantenere le mani al caldo, mentre i polsini flessibili offrono un fit sicuro che trattiene il calore.
Nike Academy
Non farti rallentare dal freddo. La tecnologia Therma-FIT gestisce il calore del corpo per mantenere le mani al caldo, mentre i polsini flessibili offrono un fit sicuro che trattiene il calore.
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3.6 stelle
Élastique poignet pas du tout elastique
jeanmichelung
Très très mauvais au niveau de l élastique du poignet. Compliqué à enfiler
Couldn't get hand in glove
Jen1
[This review was collected as part of a promotion.] The glove looked as if it was good quality, but my son couldn't get his hand in the glove because the opening was too small. Perhaps runs small?
Articolo ricevuto gratuitamente o recensito nell'ambito della partecipazione a un sorteggio o concorso a premi o in cambio di uno sconto.
#productsprovidedbynike
Sizing is off!!!
Abbeym
Sizing and guide are way off for these gloves!! Order 2 sizes larger than your child is measuring!!!
Nike Academy
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