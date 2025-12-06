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Guanti da calcio Therma-FIT Nike Academy – Ragazzo/a - Nero/Nero/Bianco

Materiali riciclati

Nike Academy

Guanti da calcio Therma-FIT – Ragazzo/a

27,99 €
Ritiro gratuito
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Non farti rallentare dal freddo. La tecnologia Therma-FIT gestisce il calore del corpo per mantenere le mani al caldo, mentre i polsini flessibili offrono un fit sicuro che trattiene il calore.


  • Colore mostrato in foto: Nero/Nero/Bianco
  • Stile: HF0547-011

Nike Academy

27,99 €

Non farti rallentare dal freddo. La tecnologia Therma-FIT gestisce il calore del corpo per mantenere le mani al caldo, mentre i polsini flessibili offrono un fit sicuro che trattiene il calore.

Vantaggi

  • La tecnologia Nike Therma-FIT aiuta a gestire il calore naturale del corpo per una temperatura sempre ideale nelle giornate fredde.
  • I palmi testurizzati sono pensati per una presa migliore.

Dettagli prodotto

  • Il prodotto non è inteso come dispositivo di protezione individuale (DPI)
  • 62% poliestere/28% nylon/5% gomma/5% spandex
  • Lavare a mano
  • Prodotto importato
  • Colore mostrato in foto: Nero/Nero/Bianco
  • Stile: HF0547-011

Spedizione e resi

Costi di spedizione standard: 5 € per ordini sotto i 99 € per chi non è Member Nike e sotto i 50 € per i Member Nike.

Resi gratuiti entro 30 giorni, sono previste limitazioni.

Recensioni (10)

3.6 stelle

  • Élastique poignet pas du tout elastique

    jeanmichelung

    Très très mauvais au niveau de l élastique du poignet. Compliqué à enfiler

  • Couldn't get hand in glove

    Jen1

    [This review was collected as part of a promotion.] The glove looked as if it was good quality, but my son couldn't get his hand in the glove because the opening was too small. Perhaps runs small?

    Articolo ricevuto gratuitamente o recensito nell'ambito della partecipazione a un sorteggio o concorso a premi o in cambio di uno sconto.
    #productsprovidedbynike

  • Sizing is off!!!

    Abbeym

    Sizing and guide are way off for these gloves!! Order 2 sizes larger than your child is measuring!!!

Guanti da calcio Therma-FIT Nike Academy – Ragazzo/a

Nike Academy

27,99 €

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