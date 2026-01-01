Gonna plissettata a vita alta Dri-FIT con protezione UV Nike 24.7 PerfectStretch – Donna

Materiali riciclati
Nike 24.7 PerfectStretch
Gonna plissettata a vita alta Dri-FIT con protezione UV – Donna
Ritrova la calma con Nike 24.7. Realizzata per il recupero mirato e la preparazione quotidiana, questa gonna traspirante offre la massima libertà di movimento. Realizzata nel nostro tessuto PerfectStretch, leggero e sartoriale, offre un look raffinato pensato per la vita in movimento.
- Colore mostrato in foto: Nero/Dark Smoke Grey
- Stile: IR8705-010
Nike 24.7 PerfectStretch
Ritrova la calma con Nike 24.7. Realizzata per il recupero mirato e la preparazione quotidiana, questa gonna traspirante offre la massima libertà di movimento. Realizzata nel nostro tessuto PerfectStretch, leggero e sartoriale, offre un look raffinato pensato per la vita in movimento.
Ottimizza il recupero
Con Nike 24.7, il comfort va sfoggiato. Pensati per supportarti prima e dopo l'allenamento, questi capi indispensabili di ispirazione tecnica ti consentono di essere al top in ogni momento.
Pelle asciutta
La tecnologia Nike Dri-FIT allontana il sudore per favorirne una rapida evaporazione e mantenere la pelle asciutta per un comfort ideale.
Altri vantaggi
- Questo prodotto offre protezione dai raggi UVA e UVB nelle aree coperte dall'indumento. Per proteggere le zone esposte, utilizza una buona crema solare.
- L'esclusivo design leggero ed elasticizzato a quattro vie è realizzato con il nostro tessuto PerfectStretch, ideato per accompagnarti tutto il giorno.
- La fascia elastica in vita arricciata sul retro dona elasticità e flessibilità.
Dettagli prodotto
- Tasche laterali
- Esclusivo passante
- 83% poliestere/17% spandex
- Lavabile in lavatrice
- Prodotto importato
- Colore mostrato in foto: Nero/Dark Smoke Grey
- Stile: IR8705-010
Taglia/misura e fit
- Altezza: 175 cm; taglia indossata: S
- Standard fit: casual e tradizionale
- Guida alle taglie e alle misure
Spedizione e resi
Costi di spedizione standard: 5 € per ordini sotto i 99 € per chi non è Member Nike e sotto i 50 € per i Member Nike.
Resi gratuiti entro 30 giorni, sono previste limitazioni.
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