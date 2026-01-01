Giacca Therma-FIT ADV Nike ACG "Lunar Lake" – Uomo

Materiali riciclati
Nike ACG "Lunar Lake"
Giacca Therma-FIT ADV – Uomo
Questo prodotto è realizzato per almeno il 75% con fibre riciclate
Ideata per ogni tipo di avventura nelle giornate fredde, questa giacca puffer ACG presenta un isolamento PrimaLoft® che offre un calore ideale. Quando la temperatura si riscalda, la giacca si ripiega nella propria borsa per un facile trasporto.
- Colore mostrato in foto: Antracite/Nero
- Stile: HV1144-060
Nike ACG "Lunar Lake"
Ideata per ogni tipo di avventura nelle giornate fredde, questa giacca puffer ACG presenta un isolamento PrimaLoft® che offre un calore ideale. Quando la temperatura si riscalda, la giacca si ripiega nella propria borsa per un facile trasporto.
Sconfiggi il freddo
La tecnologia Nike Therma-FIT ADV unisce tessuto termoregolatore e tecnologia avanzata per un calore ideale nelle giornate fredde. Abbiamo usato l'isolamento PrimaLoft® poiché offre leggerezza e calore. È realizzato con minuscole fibre che creano sacche di aria isolante, trattenendo il calore e lasciando fuoriuscire l'umidità.
Per le avventure outdoor
Abbiamo dato a questo capo un loose fit ampio sul corpo che lo rende perfetto da abbinare ad altri capi. La combinazione cappuccio/snood estende la copertura intorno alla testa e al viso. Il laccetto elastico in vita consente di personalizzare il fit.
Morbido design packable
Questa giacca puffer è ripiegabile in una sacca interna in mesh e può essere utilizzata come cuscino durante il campeggio.
Dettagli prodotto
- Logo ACG fluorescente ricamato
- Microsfera fluorescente UFO
- Moschettone ACG
- Tasche con zip
- Zip a due vie
- Corpo: 100% nylon. Fodera/imbottitura: 100% poliestere.
- Lavabile in lavatrice
- Prodotto importato
- Colore mostrato in foto: Antracite/Nero
- Stile: HV1144-060
Taglia/misura e fit
- Altezza: 180 cm; taglia indossata: M
- Fit ampio: ampio e confortevole
- Guida alle taglie e alle misure
Spedizione e resi
Costi di spedizione standard: 5 € per ordini sotto i 99 € per chi non è Member Nike e sotto i 50 € per i Member Nike.
Resi gratuiti entro 30 giorni, sono previste limitazioni.
Realizzazione
- Per i prodotti Nike in poliestere riciclato vengono utilizzate bottiglie di plastica riciclate, che vengono pulite, triturate e convertite in pellet. A loro volta, i pellet vengono trasformati in nuovi filati di alta qualità per creare i nostri prodotti, offrendo prestazioni eccezionali con un impatto ambientale ridotto.
- Oltre a diminuire gli sprechi, il poliestere riciclato riduce le emissioni di carbonio del 30% circa rispetto al poliestere vergine. Nike salva ogni anno una media di 1 miliardo di bottiglie di plastica da discariche e corsi d'acqua.
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