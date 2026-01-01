Giacca Therma-FIT ADV Nike ACG "Lunar Lake" – Uomo

Nike ACG "Lunar Lake"

349,99 €

Ideata per ogni tipo di avventura nelle giornate fredde, questa giacca puffer ACG presenta un isolamento PrimaLoft® che offre un calore ideale. Quando la temperatura si riscalda, la giacca si ripiega nella propria borsa per un facile trasporto.

Sconfiggi il freddo

La tecnologia Nike Therma-FIT ADV unisce tessuto termoregolatore e tecnologia avanzata per un calore ideale nelle giornate fredde. Abbiamo usato l'isolamento PrimaLoft® poiché offre leggerezza e calore. È realizzato con minuscole fibre che creano sacche di aria isolante, trattenendo il calore e lasciando fuoriuscire l'umidità.

Per le avventure outdoor

Abbiamo dato a questo capo un loose fit ampio sul corpo che lo rende perfetto da abbinare ad altri capi. La combinazione cappuccio/snood estende la copertura intorno alla testa e al viso. Il laccetto elastico in vita consente di personalizzare il fit.

Morbido design packable

Questa giacca puffer è ripiegabile in una sacca interna in mesh e può essere utilizzata come cuscino durante il campeggio.