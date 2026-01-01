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Giacca Therma-FIT ADV Nike ACG "Lunar Lake" – Uomo - Antracite/Nero

Materiali riciclati

Nike ACG "Lunar Lake"

Giacca Therma-FIT ADV – Uomo

349,99 €
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Questo prodotto è realizzato per almeno il 75% con fibre riciclate

Ideata per ogni tipo di avventura nelle giornate fredde, questa giacca puffer ACG presenta un isolamento PrimaLoft® che offre un calore ideale. Quando la temperatura si riscalda, la giacca si ripiega nella propria borsa per un facile trasporto.


  • Colore mostrato in foto: Antracite/Nero
  • Stile: HV1144-060

Nike ACG "Lunar Lake"

349,99 €

Ideata per ogni tipo di avventura nelle giornate fredde, questa giacca puffer ACG presenta un isolamento PrimaLoft® che offre un calore ideale. Quando la temperatura si riscalda, la giacca si ripiega nella propria borsa per un facile trasporto.

Sconfiggi il freddo

La tecnologia Nike Therma-FIT ADV unisce tessuto termoregolatore e tecnologia avanzata per un calore ideale nelle giornate fredde. Abbiamo usato l'isolamento PrimaLoft® poiché offre leggerezza e calore. È realizzato con minuscole fibre che creano sacche di aria isolante, trattenendo il calore e lasciando fuoriuscire l'umidità.

Per le avventure outdoor

Abbiamo dato a questo capo un loose fit ampio sul corpo che lo rende perfetto da abbinare ad altri capi. La combinazione cappuccio/snood estende la copertura intorno alla testa e al viso. Il laccetto elastico in vita consente di personalizzare il fit.

Morbido design packable

Questa giacca puffer è ripiegabile in una sacca interna in mesh e può essere utilizzata come cuscino durante il campeggio.

Dettagli prodotto

  • Logo ACG fluorescente ricamato
  • Microsfera fluorescente UFO
  • Moschettone ACG
  • Tasche con zip
  • Zip a due vie
  • Corpo: 100% nylon. Fodera/imbottitura: 100% poliestere.
  • Lavabile in lavatrice
  • Prodotto importato
  • Colore mostrato in foto: Antracite/Nero
  • Stile: HV1144-060

Taglia/misura e fit

Spedizione e resi

Costi di spedizione standard: 5 € per ordini sotto i 99 € per chi non è Member Nike e sotto i 50 € per i Member Nike.

Resi gratuiti entro 30 giorni, sono previste limitazioni.

Realizzazione

    • Per i prodotti Nike in poliestere riciclato vengono utilizzate bottiglie di plastica riciclate, che vengono pulite, triturate e convertite in pellet. A loro volta, i pellet vengono trasformati in nuovi filati di alta qualità per creare i nostri prodotti, offrendo prestazioni eccezionali con un impatto ambientale ridotto.
    • Oltre a diminuire gli sprechi, il poliestere riciclato riduce le emissioni di carbonio del 30% circa rispetto al poliestere vergine. Nike salva ogni anno una media di 1 miliardo di bottiglie di plastica da discariche e corsi d'acqua.

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