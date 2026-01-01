Giacca Therma-FIT ADV Nike ACG "Lava Flow" – Ragazzo/a

Materiali riciclati
Nike ACG "Lava Flow"
Giacca Therma-FIT ADV – Ragazzo/a
Questo prodotto è realizzato con fibre di poliestere riciclate per almeno il 75%.
Preparati per la tua prossima avventura. Questa giacca double-face è dotata di tecnologia termoregolatrice e finitura idrorepellente, per seguirti in ogni tua avventura. Ispirata a un viaggio in canoa nel parco nazionale di Big Bend, nel Texas occidentale, questa giacca è progettata per affrontare le notti più fredde. Quando la temperatura si alza e non hai bisogno del calore offerto dalla tecnologia Therma-FIT ADV, puoi ripiegare il capo nella tasca interna.
- Colore mostrato in foto: Nero/Summit White
- Stile: IF1706-010
Nike ACG "Lava Flow"
Preparati per la tua prossima avventura. Questa giacca double-face è dotata di tecnologia termoregolatrice e finitura idrorepellente, per seguirti in ogni tua avventura. Ispirata a un viaggio in canoa nel parco nazionale di Big Bend, nel Texas occidentale, questa giacca è progettata per affrontare le notti più fredde. Quando la temperatura si alza e non hai bisogno del calore offerto dalla tecnologia Therma-FIT ADV, puoi ripiegare il capo nella tasca interna.
Isolamento e prestazione
La tecnologia isolante PrimaLoft® utilizza i benefici del Therma-FIT ADV di Nike per creare un tessuto termoregolatore avanzato che ti aiuta a mantenere la temperatura ideale nelle giornate fredde.
Ripiega e vai
Se le temperature si alzano, puoi ripiegare la giacca nella tasca interna.
Design reversibile
Il design double-face ti permette di cambiare stile, passando da un lato a tinta unita a uno con stampa, per avere due look in un'unica giacca.
Dettagli prodotto
- Corpo: 58% poliestere, 42% nylon. Interno corpo/Imbottitura: 100% poliestere.
- Zip anteriore
- Isolante
- Tasca con zip
- Lavabile in lavatrice
- Prodotto importato
- Colore mostrato in foto: Nero/Summit White
- Stile: IF1706-010
Taglia/misura e fit
- Altezza del modello: 137 cm; taglia indossata: M
- La modella indossa una S ed è alta 145 cm
- Standard fit: casual e tradizionale
- Guida alle taglie e alle misure
Spedizione e resi
Costi di spedizione standard: 5 € per ordini sotto i 99 € per chi non è Member Nike e sotto i 50 € per i Member Nike.
Resi gratuiti entro 30 giorni, sono previste limitazioni.
Realizzazione
- Per i prodotti Nike in poliestere riciclato vengono utilizzate bottiglie di plastica riciclate, che vengono pulite, triturate e convertite in pellet. A loro volta, i pellet vengono trasformati in nuovi filati di alta qualità per creare i nostri prodotti, offrendo prestazioni eccezionali con un impatto ambientale ridotto.
- Oltre a diminuire gli sprechi, il poliestere riciclato riduce le emissioni di carbonio del 30% circa rispetto al poliestere vergine. Nike salva ogni anno una media di 1 miliardo di bottiglie di plastica da discariche e corsi d'acqua.
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