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Giacca Therma-FIT ADV Nike ACG "Lava Flow" – Ragazzo/a - Nero/Summit White

Materiali riciclati

Nike ACG "Lava Flow"

Giacca Therma-FIT ADV – Ragazzo/a

164,99 €
Ritiro gratuito
Opzione "Clicca e ritira" disponibile al pagamento

Questo prodotto è realizzato con fibre di poliestere riciclate per almeno il 75%.

Preparati per la tua prossima avventura. Questa giacca double-face è dotata di tecnologia termoregolatrice e finitura idrorepellente, per seguirti in ogni tua avventura. Ispirata a un viaggio in canoa nel parco nazionale di Big Bend, nel Texas occidentale, questa giacca è progettata per affrontare le notti più fredde. Quando la temperatura si alza e non hai bisogno del calore offerto dalla tecnologia Therma-FIT ADV, puoi ripiegare il capo nella tasca interna.


  • Colore mostrato in foto: Nero/Summit White
  • Stile: IF1706-010

Nike ACG "Lava Flow"

164,99 €

Preparati per la tua prossima avventura. Questa giacca double-face è dotata di tecnologia termoregolatrice e finitura idrorepellente, per seguirti in ogni tua avventura. Ispirata a un viaggio in canoa nel parco nazionale di Big Bend, nel Texas occidentale, questa giacca è progettata per affrontare le notti più fredde. Quando la temperatura si alza e non hai bisogno del calore offerto dalla tecnologia Therma-FIT ADV, puoi ripiegare il capo nella tasca interna.

Isolamento e prestazione

La tecnologia isolante PrimaLoft® utilizza i benefici del Therma-FIT ADV di Nike per creare un tessuto termoregolatore avanzato che ti aiuta a mantenere la temperatura ideale nelle giornate fredde.

Ripiega e vai

Se le temperature si alzano, puoi ripiegare la giacca nella tasca interna.

Design reversibile

Il design double-face ti permette di cambiare stile, passando da un lato a tinta unita a uno con stampa, per avere due look in un'unica giacca.

Dettagli prodotto

  • Corpo: 58% poliestere, 42% nylon. Interno corpo/Imbottitura: 100% poliestere.
  • Zip anteriore
  • Isolante
  • Tasca con zip
  • Lavabile in lavatrice
  • Prodotto importato
  • Colore mostrato in foto: Nero/Summit White
  • Stile: IF1706-010

Taglia/misura e fit

    • Altezza del modello: 137 cm; taglia indossata: M
    • La modella indossa una S ed è alta 145 cm
    • Standard fit: casual e tradizionale
  • Guida alle taglie e alle misure

Spedizione e resi

Costi di spedizione standard: 5 € per ordini sotto i 99 € per chi non è Member Nike e sotto i 50 € per i Member Nike.

Resi gratuiti entro 30 giorni, sono previste limitazioni.

Realizzazione

    • Per i prodotti Nike in poliestere riciclato vengono utilizzate bottiglie di plastica riciclate, che vengono pulite, triturate e convertite in pellet. A loro volta, i pellet vengono trasformati in nuovi filati di alta qualità per creare i nostri prodotti, offrendo prestazioni eccezionali con un impatto ambientale ridotto.
    • Oltre a diminuire gli sprechi, il poliestere riciclato riduce le emissioni di carbonio del 30% circa rispetto al poliestere vergine. Nike salva ogni anno una media di 1 miliardo di bottiglie di plastica da discariche e corsi d'acqua.

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    Nike ACG "Lava Flow"

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