Giacca Therma-FIT ADV Nike ACG "Lava Flow" – Ragazzo/a

Preparati per la tua prossima avventura. Questa giacca double-face è dotata di tecnologia termoregolatrice e finitura idrorepellente, per seguirti in ogni tua avventura. Ispirata a un viaggio in canoa nel parco nazionale di Big Bend, nel Texas occidentale, questa giacca è progettata per affrontare le notti più fredde. Quando la temperatura si alza e non hai bisogno del calore offerto dalla tecnologia Therma-FIT ADV, puoi ripiegare il capo nella tasca interna.

Colore mostrato in foto: Nero/Summit White

Stile: IF1706-010