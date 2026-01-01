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Giacca reversibile Nike ACG – Ragazzo/a - Nero

Nike ACG

Giacca reversibile – Ragazzo/a

149,99 €
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Goditi la vita all'aria aperta con questa giacca con cappuccio. Questo modello dalla silhouette ampia, imbottito con finta piuma per offrire calore e comfort, è dotato di chiusura con zip a tutta lunghezza e di tasche con zip per riporre al sicuro i piccoli oggetti indispensabili come contanti, chiavi o telefono. Inoltre, grazie al design reversibile è come avere due giacche in una.


  • Colore mostrato in foto: Nero
  • Stile: IZ7619-010

Nike ACG

149,99 €

Goditi la vita all'aria aperta con questa giacca con cappuccio. Questo modello dalla silhouette ampia, imbottito con finta piuma per offrire calore e comfort, è dotato di chiusura con zip a tutta lunghezza e di tasche con zip per riporre al sicuro i piccoli oggetti indispensabili come contanti, chiavi o telefono. Inoltre, grazie al design reversibile è come avere due giacche in una.

Dettagli prodotto

  • Giacca foderata
  • 100% poliestere
  • Lavabile in lavatrice
  • Prodotto importato
  • Colore mostrato in foto: Nero
  • Stile: IZ7619-010

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