Giacca reversibile Nike ACG – Ragazzo/a

Nike ACG
Giacca reversibile – Ragazzo/a
Goditi la vita all'aria aperta con questa giacca con cappuccio. Questo modello dalla silhouette ampia, imbottito con finta piuma per offrire calore e comfort, è dotato di chiusura con zip a tutta lunghezza e di tasche con zip per riporre al sicuro i piccoli oggetti indispensabili come contanti, chiavi o telefono. Inoltre, grazie al design reversibile è come avere due giacche in una.
- Colore mostrato in foto: Nero
- Stile: IZ7619-010
Nike ACG
Goditi la vita all'aria aperta con questa giacca con cappuccio. Questo modello dalla silhouette ampia, imbottito con finta piuma per offrire calore e comfort, è dotato di chiusura con zip a tutta lunghezza e di tasche con zip per riporre al sicuro i piccoli oggetti indispensabili come contanti, chiavi o telefono. Inoltre, grazie al design reversibile è come avere due giacche in una.
Dettagli prodotto
- Giacca foderata
- 100% poliestere
- Lavabile in lavatrice
- Prodotto importato
- Colore mostrato in foto: Nero
- Stile: IZ7619-010
Taglia/misura e fit
- Altezza del modello: 150 cm; taglia indossata: M
- Altezza della modella: 152 cm; taglia indossata: M
- Guida alle taglie e alle misure
Spedizione e resi
Costi di spedizione standard: 5 € per ordini sotto i 99 € per chi non è Member Nike e sotto i 50 € per i Member Nike.
Resi gratuiti entro 30 giorni, sono previste limitazioni.
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