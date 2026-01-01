Giacca puffer Air Jordan – Uomo

Materiali riciclati
Air Jordan
Giacca piumino - Uomo
Quando le temperature iniziano a scendere, è il momento di tirare fuori la giacca puffer. Questo modello sfoggia una stampa all-over ispirata a un iconico poster di MJ ed è imbottito con piuma isolante che offre calore e comfort. Indossalo e resta al caldo.
- Colore mostrato in foto: Sail
- Stile: HV0629-133
Air Jordan
Quando le temperature iniziano a scendere, è il momento di tirare fuori la giacca puffer. Questo modello sfoggia una stampa all-over ispirata a un iconico poster di MJ ed è imbottito con piuma isolante che offre calore e comfort. Indossalo e resta al caldo.
Vantaggi
- L'imbottitura isolante in piumino è calda ma non ingombrante, con una struttura leggera che trattiene il calore.
- Il laccetto elastico sull'orlo ti protegge dalle intemperie.
Dettagli prodotto
- Prodotto importato
- Corpo/fodera/imbottitura inserto: 100% poliestere. Imbottitura: piumino d'anatra grigio (minimo 75%)/(versione APA: 75% piumino d'anatra grigio/25% piuma).
- Lavabile in lavatrice
- Colore mostrato in foto: Sail
- Stile: HV0629-133
Taglia/misura e fit
- Altezza: 183 cm; taglia indossata: M
- Fit ampio: ampio e confortevole
- Guida alle taglie e alle misure
Spedizione e resi
Costi di spedizione standard: 5 € per ordini sotto i 99 € per chi non è Member Nike e sotto i 50 € per i Member Nike.
Resi gratuiti entro 30 giorni, sono previste limitazioni.
Recensioni (0)
Recensioni (0)
Nessuna recensione
Di' la tua. Recensisci Air Jordan prima di tutti.
Air Jordan
Ulteriori informazioni
Clicca qui per informazioni su come smaltire gli imballaggi dei prodotti Nike in Italia.