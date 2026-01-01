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Giacca puffer Air Jordan – Uomo - Sail

Materiali riciclati

Air Jordan

Giacca piumino - Uomo

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Quando le temperature iniziano a scendere, è il momento di tirare fuori la giacca puffer. Questo modello sfoggia una stampa all-over ispirata a un iconico poster di MJ ed è imbottito con piuma isolante che offre calore e comfort. Indossalo e resta al caldo.


  • Colore mostrato in foto: Sail
  • Stile: HV0629-133

Air Jordan

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Quando le temperature iniziano a scendere, è il momento di tirare fuori la giacca puffer. Questo modello sfoggia una stampa all-over ispirata a un iconico poster di MJ ed è imbottito con piuma isolante che offre calore e comfort. Indossalo e resta al caldo.

Vantaggi

  • L'imbottitura isolante in piumino è calda ma non ingombrante, con una struttura leggera che trattiene il calore.
  • Il laccetto elastico sull'orlo ti protegge dalle intemperie.

Dettagli prodotto

  • Prodotto importato
  • Corpo/fodera/imbottitura inserto: 100% poliestere. Imbottitura: piumino d'anatra grigio (minimo 75%)/(versione APA: 75% piumino d'anatra grigio/25% piuma).
  • Lavabile in lavatrice
  • Colore mostrato in foto: Sail
  • Stile: HV0629-133

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