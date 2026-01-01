Giacca Phantazama ACG – Ragazzo/a

ACG
Giacca Phantazama – Ragazzo/a
Questa giacca con cappuccio offre una protezione leggera e impermeabile per le giornate umide. Realizzata in tessuto tecnico resistente e morbido al tatto, è dotata di tasche con zip per custodire al sicuro chiavi, contanti o smartphone. In più, il design packable ti permette di ripiegarla e portarla sempre con te col minimo ingombro.
- Colore mostrato in foto: Tattoo
- Stile: IZ7617-502
ACG
Questa giacca con cappuccio offre una protezione leggera e impermeabile per le giornate umide. Realizzata in tessuto tecnico resistente e morbido al tatto, è dotata di tasche con zip per custodire al sicuro chiavi, contanti o smartphone. In più, il design packable ti permette di ripiegarla e portarla sempre con te col minimo ingombro.
Dettagli prodotto
- 100% poliestere riciclato
- Lavare a mano
- Prodotto importato
- Colore mostrato in foto: Tattoo
- Stile: IZ7617-502
Taglia/misura e fit
- Altezza del modello: 157 cm; taglia indossata: M
- Altezza della modella: 138 cm; taglia indossata: M
- Guida alle taglie e alle misure
Spedizione e resi
Costi di spedizione standard: 5 € per ordini sotto i 99 € per chi non è Member Nike e sotto i 50 € per i Member Nike.
Resi gratuiti entro 30 giorni, sono previste limitazioni.
Recensioni (0)
Recensioni (0)
Nessuna recensione
Di' la tua. Recensisci ACG prima di tutti.
ACG
Ulteriori informazioni
Clicca qui per informazioni su come smaltire gli imballaggi dei prodotti Nike in Italia.