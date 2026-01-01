Giacca Nike Football England Energy in tessuto con Dri-FIT – Uomo

Materiali riciclati
England Energy
Giacca Nike Football in tessuto con Dri-FIT – Uomo
Questo prodotto è realizzato con fibre di poliestere riciclate per almeno il 75%.
Con dettagli ispirati agli anni '90 e una stampa dedicata alla squadra, questa giacca dell'Inghilterra offre un design senza tempo e una tecnologia che ti aiuta ad affrontare le sfide del gioco moderno.
- Colore mostrato in foto: Ossidiana/Work Blue/Speed Red/Bianco
- Stile: IH1874-451
England Energy
Con dettagli ispirati agli anni '90 e una stampa dedicata alla squadra, questa giacca dell'Inghilterra offre un design senza tempo e una tecnologia che ti aiuta ad affrontare le sfide del gioco moderno.
Vantaggi
- La tecnologia Nike Dri-FIT allontana il sudore per favorirne una rapida evaporazione e mantenere la pelle asciutta per un comfort ideale.
- La finitura idrorepellente mantiene la pelle asciutta anche in condizioni di umidità.
Dettagli prodotto
- 85% poliestere/15% spandex
- Lavabile in lavatrice
- Prodotto importato
- Colore mostrato in foto: Ossidiana/Work Blue/Speed Red/Bianco
- Stile: IH1874-451
Taglia/misura e fit
- Altezza: 183 cm; taglia indossata: M
- Standard fit: casual e tradizionale
- Guida alle taglie e alle misure
Spedizione e resi
Costi di spedizione standard: 5 € per ordini sotto i 99 € per chi non è Member Nike e sotto i 50 € per i Member Nike.
Resi gratuiti entro 30 giorni, sono previste limitazioni.
Realizzazione
- Per i prodotti Nike in poliestere riciclato vengono utilizzate bottiglie di plastica riciclate, che vengono pulite, triturate e convertite in pellet. A loro volta, i pellet vengono trasformati in nuovi filati di alta qualità per creare i nostri prodotti, offrendo prestazioni eccezionali con un impatto ambientale ridotto.
- Oltre a diminuire gli sprechi, il poliestere riciclato riduce le emissioni di carbonio del 30% circa rispetto al poliestere vergine. Nike salva ogni anno una media di 1 miliardo di bottiglie di plastica da discariche e corsi d'acqua.
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Ulteriori informazioni
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