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Giacca in tessuto UV Nike Football Chelsea FC Windrunner – Donna - Bright Blue/Bianco/Midwest Gold/Midwest Gold

Materiali riciclati

Chelsea FC Windrunner

Giacca in tessuto UV Nike Football – Donna

109,99 €
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Ispirate alle nostre radici, le linee del design di questa giacca Chelsea FC spaziosa si ispirano alla Windrunner originale. La finitura idrorepellente e la tecnologia UV integrate nel tessuto rendono questo capo sempre perfetto, con la pioggia o con il sole.


  • Colore mostrato in foto: Bright Blue/Bianco/Midwest Gold/Midwest Gold
  • Stile: II3434-452

Chelsea FC Windrunner

109,99 €

Ispirate alle nostre radici, le linee del design di questa giacca Chelsea FC spaziosa si ispirano alla Windrunner originale. La finitura idrorepellente e la tecnologia UV integrate nel tessuto rendono questo capo sempre perfetto, con la pioggia o con il sole.

Vantaggi

  • Oltre a tenere le mani al caldo, le tasche consentono di riporre il telefono e le chiavi.
  • La fodera in jersey traspirante sulla parte superiore del corpo e sulle braccia offre una sensazione di morbidezza e comfort.

Dettagli prodotto

  • Corpo: 100% nylon. Fodera: 75% poliestere/13% cotone/12% rayon. Fodera inserti: 100% poliestere.
  • Questo prodotto offre protezione dai raggi UVA e UVB nelle aree coperte dall'indumento. Per proteggere le zone esposte, utilizza una buona crema solare.
  • Lavabile in lavatrice
  • Prodotto importato
  • Colore mostrato in foto: Bright Blue/Bianco/Midwest Gold/Midwest Gold
  • Stile: II3434-452

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Spedizione e resi

Costi di spedizione standard: 5 € per ordini sotto i 99 € per chi non è Member Nike e sotto i 50 € per i Member Nike.

Resi gratuiti entro 30 giorni, sono previste limitazioni.

Realizzazione

    • Il nylon riciclato nei prodotti Nike proviene da una varietà di materiali, tra cui tappeti riciclati e reti da pesca usate. Il nylon viene pulito, ordinato e trasformato in fiocchi prima di essere sottoposto a processi di riciclaggio chimici o meccanici per creare nuovi filati in nylon riciclato.
    • Gli indumenti che utilizzano materiali in nylon riciclato riducono le emissioni di carbonio fino al 50% rispetto al nylon vergine.

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    Giacca in tessuto UV Nike Football Chelsea FC Windrunner – Donna

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