Giacca in tessuto Nike Air Max – Uomo

Nike Air Max
Giacca in tessuto – Uomo
Il leggendario stile Air Max incontra il comfort classico. Semplice e dalle linee pulite, questa giacca è realizzata in leggero taffetà con tecnologia traspirante per offrirti il massimo comfort. Le discrete tasche con zip sul petto ti permettono di custodire i tuoi oggetti.
- Colore mostrato in foto: Wolf Grey/Cool Grey/Nero
- Stile: IU5683-012
Nike Air Max
Il leggendario stile Air Max incontra il comfort classico. Semplice e dalle linee pulite, questa giacca è realizzata in leggero taffetà con tecnologia traspirante per offrirti il massimo comfort. Le discrete tasche con zip sul petto ti permettono di custodire i tuoi oggetti.
Dettagli prodotto
- Polsini e bordo elastici
- Laccetto elastico sul cappuccio
- Dettagli con design rifrangente
- Il prodotto non è inteso come dispositivo di protezione individuale (DPI)
- Corpo: 94% nylon/6% spandex. Fodera: 100% poliestere.
- Lavabile in lavatrice
- Prodotto importato
- Colore mostrato in foto: Wolf Grey/Cool Grey/Nero
- Stile: IU5683-012
Taglia/misura e fit
- Altezza: 180 cm; taglia indossata: M
- Fit ampio: ampio e confortevole
- Guida alle taglie e alle misure
Spedizione e resi
Costi di spedizione standard: 5 € per ordini sotto i 99 € per chi non è Member Nike e sotto i 50 € per i Member Nike.
Resi gratuiti entro 30 giorni, sono previste limitazioni.
Recensioni (0)
Recensioni (0)
Nessuna recensione
Di' la tua. Recensisci Nike Air Max prima di tutti.
Nike Air Max
Ulteriori informazioni
Clicca qui per informazioni su come smaltire gli imballaggi dei prodotti Nike in Italia.