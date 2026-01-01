triangle, start, resume, beginVideo
 
immagine 1 di 6
Giacca in tessuto Nike Air Max – Uomo - Wolf Grey/Cool Grey/Nero

Nike Air Max

Giacca in tessuto – Uomo

129,99 €
Seleziona la taglia/misuraGuida alle taglie e alle misure
Questo articolo è escluso dalle promozioni e dagli sconti sul sito.
Ritiro gratuito
Opzione "Clicca e ritira" disponibile al pagamento

Il leggendario stile Air Max incontra il comfort classico. Semplice e dalle linee pulite, questa giacca è realizzata in leggero taffetà con tecnologia traspirante per offrirti il massimo comfort. Le discrete tasche con zip sul petto ti permettono di custodire i tuoi oggetti.


  • Colore mostrato in foto: Wolf Grey/Cool Grey/Nero
  • Stile: IU5683-012

Nike Air Max

129,99 €

Il leggendario stile Air Max incontra il comfort classico. Semplice e dalle linee pulite, questa giacca è realizzata in leggero taffetà con tecnologia traspirante per offrirti il massimo comfort. Le discrete tasche con zip sul petto ti permettono di custodire i tuoi oggetti.

Dettagli prodotto

  • Polsini e bordo elastici
  • Laccetto elastico sul cappuccio
  • Dettagli con design rifrangente
  • Il prodotto non è inteso come dispositivo di protezione individuale (DPI)
  • Corpo: 94% nylon/6% spandex. Fodera: 100% poliestere.
  • Lavabile in lavatrice
  • Prodotto importato
  • Colore mostrato in foto: Wolf Grey/Cool Grey/Nero
  • Stile: IU5683-012

Taglia/misura e fit

Spedizione e resi

Costi di spedizione standard: 5 € per ordini sotto i 99 € per chi non è Member Nike e sotto i 50 € per i Member Nike.

Resi gratuiti entro 30 giorni, sono previste limitazioni.

Recensioni (0)

Nessuna recensione

Di' la tua. Recensisci Nike Air Max prima di tutti.

    Giacca in tessuto Nike Air Max – Uomo

    Nike Air Max

    129,99 €

    Ulteriori informazioni

      Clicca qui per informazioni su come smaltire gli imballaggi dei prodotti Nike in Italia.

    Completa il look