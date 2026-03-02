Giacca in tessuto con zip a tutta lunghezza Boston Celtics Courtside Nike NBA Club – Uomo

Guida alle taglie e alle misure

Questo prodotto è realizzato con fibre di poliestere riciclato al 100%.

Audace. Fiera. Ideale per il fare il tifo, sia che si vinca sia che si perda. Sempre. Questa giacca con zip a tutta lunghezza ti aiuta a stare al passo con i Celtics e offre un comfort ideale.