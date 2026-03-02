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Giacca in tessuto con zip a tutta lunghezza Boston Celtics Courtside Nike NBA Club – Uomo - Nero/Clover/Clover

Materiali riciclati

Boston Celtics Courtside

Giacca in tessuto con zip a tutta lunghezza Nike NBA Club – Uomo

89,99 €
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Questo prodotto è realizzato con fibre di poliestere riciclato al 100%.

Audace. Fiera. Ideale per il fare il tifo, sia che si vinca sia che si perda. Sempre. Questa giacca con zip a tutta lunghezza ti aiuta a stare al passo con i Celtics e offre un comfort ideale.


  • Colore mostrato in foto: Nero/Clover/Clover
  • Stile: HV9690-010

Boston Celtics Courtside

89,99 €

Audace. Fiera. Ideale per il fare il tifo, sia che si vinca sia che si perda. Sempre. Questa giacca con zip a tutta lunghezza ti aiuta a stare al passo con i Celtics e offre un comfort ideale.

Vantaggi

  • Liscio sulla parte esterna e morbido all'interno, il nostro fleece semispazzolato di peso medio offre un comfort ideale che non rinuncia alla traspirabilità. È un capo confortevole da indossare tutto l'anno, perfetto quando il meteo è variabile.
  • Il laccetto consente di indossare il cappuccio come preferisci, morbido oppure più aderente per bloccare il freddo.

Dettagli prodotto

  • Felpa con cappuccio e laccetto
  • Zip a tutta lunghezza
  • Corpo: 100% poliestere. Fodera: 100% poliestere. Fodera cappuccio: 100% poliestere.
  • Lavabile in lavatrice
  • Prodotto importato
  • Colore mostrato in foto: Nero/Clover/Clover
  • Stile: HV9690-010

Taglia/misura e fit

Spedizione e resi

Costi di spedizione standard: 5 € per ordini sotto i 99 € per chi non è Member Nike e sotto i 50 € per i Member Nike.

Resi gratuiti entro 30 giorni, sono previste limitazioni.

Realizzazione

    • Per i prodotti Nike in poliestere riciclato vengono utilizzate bottiglie di plastica riciclate, che vengono pulite, triturate e convertite in pellet. A loro volta, i pellet vengono trasformati in nuovi filati di alta qualità per creare i nostri prodotti, offrendo prestazioni eccezionali con un impatto ambientale ridotto.
    • Oltre a diminuire gli sprechi, il poliestere riciclato riduce le emissioni di carbonio del 30% circa rispetto al poliestere vergine. Nike salva ogni anno una media di 1 miliardo di bottiglie di plastica da discariche e corsi d'acqua.

Recensioni (1)

5 stelle

  • Adamantia947604536

    Κανονική εφαρμογή,πολύ άνετο,φανταστικό pattern

Giacca in tessuto con zip a tutta lunghezza Boston Celtics Courtside Nike NBA Club – Uomo

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