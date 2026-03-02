Giacca in tessuto con zip a tutta lunghezza Boston Celtics Courtside Nike NBA Club – Uomo

Adamantia947604536
Κανονική εφαρμογή,πολύ άνετο,φανταστικό pattern
Materiali riciclati
Questo prodotto è realizzato con fibre di poliestere riciclato al 100%.
Audace. Fiera. Ideale per il fare il tifo, sia che si vinca sia che si perda. Sempre. Questa giacca con zip a tutta lunghezza ti aiuta a stare al passo con i Celtics e offre un comfort ideale.
Boston Celtics Courtside
Audace. Fiera. Ideale per il fare il tifo, sia che si vinca sia che si perda. Sempre. Questa giacca con zip a tutta lunghezza ti aiuta a stare al passo con i Celtics e offre un comfort ideale.
Costi di spedizione standard: 5 € per ordini sotto i 99 € per chi non è Member Nike e sotto i 50 € per i Member Nike.
Resi gratuiti entro 30 giorni, sono previste limitazioni.
5 stelle
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Κανονική εφαρμογή,πολύ άνετο,φανταστικό pattern
Boston Celtics Courtside
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