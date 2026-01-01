Giacca da trail running Nike ACG – Uomo

Resistente, idrorepellente e resistente ai raggi UV? Sì, per favore. Questa giacca in tessuto antistrappo è progettata per proteggerti dal sole o dalla pioggia leggera. E quando non ti serve più, puoi ripiegarla nella taschina interna e riporla comodamente in borsa.

Colore mostrato in foto: College Grey/Nero/Mean Green/Summit White

Stile: IF2171-009