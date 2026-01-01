Giacca da neve Nike ACG "Mystery Lights"

Nike ACG "Mystery Lights"

399,99 €

Pensata per proteggerti dal vento e dalla pioggia, questa giacca è realizzata in tessuto GORE-TEX con tecnologia Nike Storm-FIT ADV. La fattura a tre strati consiste in una membrana impermeabile racchiusa tra un tessuto esterno resistente e una fodera interna.

Design ispirato al cielo

Il Parco nazionale di Big Bend è una vasta area del deserto di Chihuahua nel Texas occidentale. Mentre normalmente presenta alcuni dei cieli più bui del paese, l'oscurità è interrotta dalle luci di Marfa, sfere spettrali che brillano sopra il deserto. E sono proprio queste luci ad aver ispirato il nome della collezione.

Protezione avanzata

Il tessuto GORE-TEX impermeabile mantiene la pelle asciutta, così potrai concentrarti sull'avventura. La tecnologia Nike Storm-FIT ADV usa un tessuto impermeabile, antivento e altamente innovativo per offrire un comfort costante anche in condizioni avverse. Le zip impermeabili a due vie aggiungono una protezione extra dal maltempo.

Ideale per gli sport invernali

La ghetta integrata e i polsini allungati con chiusura a strappo impediscono alla neve di entrare attraverso i bordi. Le zip vanno dal giromanica alla vita per una maggiore traspirabilità e facilità di accesso ai tuoi oggetti nelle tasche dello strato base. La tasca con zip sulla manica consente di far scorrere lo skipass in un lampo per accedere agli impianti.

Pronta per l'avventura

Il fit oversize è spazioso sul corpo per la massima libertà di movimento e un look a strati. Il laccetto elastico e il dettaglio regolabile in vita sono pensati per un fit sempre perfetto. Il bloccacordini sul retro del cappuccio è progettato per essere regolato sul casco.