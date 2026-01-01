Giacca da neve Nike ACG "Mystery Lights"

Materiali riciclati
Nike ACG "Mystery Lights"
Giacca da neve
Questo prodotto è realizzato con fibre di poliestere riciclate per almeno il 75%.
Pensata per proteggerti dal vento e dalla pioggia, questa giacca è realizzata in tessuto GORE-TEX con tecnologia Nike Storm-FIT ADV. La fattura a tre strati consiste in una membrana impermeabile racchiusa tra un tessuto esterno resistente e una fodera interna.
- Colore mostrato in foto: Mint Foam/Cannon/Clay Green/Clay Green
- Stile: HV1131-353
Nike ACG "Mystery Lights"
Pensata per proteggerti dal vento e dalla pioggia, questa giacca è realizzata in tessuto GORE-TEX con tecnologia Nike Storm-FIT ADV. La fattura a tre strati consiste in una membrana impermeabile racchiusa tra un tessuto esterno resistente e una fodera interna.
Design ispirato al cielo
Il Parco nazionale di Big Bend è una vasta area del deserto di Chihuahua nel Texas occidentale. Mentre normalmente presenta alcuni dei cieli più bui del paese, l'oscurità è interrotta dalle luci di Marfa, sfere spettrali che brillano sopra il deserto. E sono proprio queste luci ad aver ispirato il nome della collezione.
Protezione avanzata
Il tessuto GORE-TEX impermeabile mantiene la pelle asciutta, così potrai concentrarti sull'avventura. La tecnologia Nike Storm-FIT ADV usa un tessuto impermeabile, antivento e altamente innovativo per offrire un comfort costante anche in condizioni avverse. Le zip impermeabili a due vie aggiungono una protezione extra dal maltempo.
Ideale per gli sport invernali
La ghetta integrata e i polsini allungati con chiusura a strappo impediscono alla neve di entrare attraverso i bordi. Le zip vanno dal giromanica alla vita per una maggiore traspirabilità e facilità di accesso ai tuoi oggetti nelle tasche dello strato base. La tasca con zip sulla manica consente di far scorrere lo skipass in un lampo per accedere agli impianti.
Pronta per l'avventura
Il fit oversize è spazioso sul corpo per la massima libertà di movimento e un look a strati. Il laccetto elastico e il dettaglio regolabile in vita sono pensati per un fit sempre perfetto. Il bloccacordini sul retro del cappuccio è progettato per essere regolato sul casco.
Altri vantaggi
- È progettata per agganciarsi alla pettorina "Mystery Lights".
- Le tasche per le mani con zip sono dotate di calda fodera in tricot.
Dettagli prodotto
- Patch interna "Mystery Lights"
- Moschettone ACG
- Tasca interna nascosta allungata
- Cappuccio con visiera
- Asola
- Corpo: 100% poliestere. Fodera: 100% poliestere. Fodera inserti: 85% poliestere/15% spandex.
- Lavabile in lavatrice
- Prodotto importato
- Colore mostrato in foto: Mint Foam/Cannon/Clay Green/Clay Green
- Stile: HV1131-353
Taglia/misura e fit
- Altezza: 185 cm; taglia indossata: M
- Fit oversize: super ampio
- Guida alle taglie e alle misure
Spedizione e resi
Costi di spedizione standard: 5 € per ordini sotto i 99 € per chi non è Member Nike e sotto i 50 € per i Member Nike.
Resi gratuiti entro 30 giorni, sono previste limitazioni.
Realizzazione
- Per i prodotti Nike in poliestere riciclato vengono utilizzate bottiglie di plastica riciclate, che vengono pulite, triturate e convertite in pellet. A loro volta, i pellet vengono trasformati in nuovi filati di alta qualità per creare i nostri prodotti, offrendo prestazioni eccezionali con un impatto ambientale ridotto.
- Oltre a diminuire gli sprechi, il poliestere riciclato riduce le emissioni di carbonio del 30% circa rispetto al poliestere vergine. Nike salva ogni anno una media di 1 miliardo di bottiglie di plastica da discariche e corsi d'acqua.
Recensioni (0)
Recensioni (0)
Nessuna recensione
Di' la tua. Recensisci Nike ACG "Mystery Lights" prima di tutti.
Nike ACG "Mystery Lights"
Ulteriori informazioni
Clicca qui per informazioni su come smaltire gli imballaggi dei prodotti Nike in Italia.