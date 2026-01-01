triangle, start, resume, beginVideo
 
immagine 1 di 6
Giacca da calcio Repel in tessuto Nike Energy – Uomo - Midnight Navy/Midnight Navy/Pink Foam/Pink Foam

Materiali riciclati

Nike Energy

Giacca da calcio Repel in tessuto – Uomo

30% di sconto
Midnight Navy/Midnight Navy/Pink Foam/Pink Foam
Medium Ash/Off Noir/Summit White/Summit White
Seleziona la taglia/misuraGuida alle taglie e alle misure
Ritiro gratuito
Opzione "Clicca e ritira" disponibile al pagamento

Questo prodotto è realizzato con fibre di poliestere riciclate per almeno il 75%.

Nike è sbarcata in grande stile nel mondo del calcio 30 anni fa. Questa giacca idrorepellente ha gli stessi dettagli di quei modelli senza tempo di metà anni Novanta, ma con la tecnologia per resistere al gioco moderno.


  • Colore mostrato in foto: Midnight Navy/Midnight Navy/Pink Foam/Pink Foam
  • Stile: IF1528-410

Nike Energy

30% di sconto

Nike è sbarcata in grande stile nel mondo del calcio 30 anni fa. Questa giacca idrorepellente ha gli stessi dettagli di quei modelli senza tempo di metà anni Novanta, ma con la tecnologia per resistere al gioco moderno.

Vantaggi

  • Il tessuto elasticizzato a quattro vie è fatto apposta per seguire i tuoi movimenti.
  • Tasche per le mani per riporre i tuoi oggetti.

Dettagli prodotto

  • Zip anteriore a 2 vie
  • Polsini e bordo elastici
  • Cappuccio con apertura elastica
  • Logo Swoosh ricamato
  • 85% poliestere/15% spandex
  • Lavabile in lavatrice
  • Prodotto importato
  • Colore mostrato in foto: Midnight Navy/Midnight Navy/Pink Foam/Pink Foam
  • Stile: IF1528-410

Taglia/misura e fit

Spedizione e resi

Costi di spedizione standard: 5 € per ordini sotto i 99 € per chi non è Member Nike e sotto i 50 € per i Member Nike.

Resi gratuiti entro 30 giorni, sono previste limitazioni.

Realizzazione

    • Per i prodotti Nike in poliestere riciclato vengono utilizzate bottiglie di plastica riciclate, che vengono pulite, triturate e convertite in pellet. A loro volta, i pellet vengono trasformati in nuovi filati di alta qualità per creare i nostri prodotti, offrendo prestazioni eccezionali con un impatto ambientale ridotto.
    • Oltre a diminuire gli sprechi, il poliestere riciclato riduce le emissioni di carbonio del 30% circa rispetto al poliestere vergine. Nike salva ogni anno una media di 1 miliardo di bottiglie di plastica da discariche e corsi d'acqua.

Recensioni (0)

Nessuna recensione

Di' la tua. Recensisci Nike Energy prima di tutti.

    Giacca da calcio Repel in tessuto Nike Energy – Uomo

    Nike Energy

    30% di sconto

    Ulteriori informazioni

      Clicca qui per informazioni su come smaltire gli imballaggi dei prodotti Nike in Italia.

    Completa il look

    Item 3 of 18