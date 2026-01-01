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Giacca Chicago Bulls Statement Edition Jordan NBA MVP – Uomo - Antracite

Materiali riciclati

Chicago Bulls Statement Edition

Giacca Jordan NBA MVP – Uomo

134,99 €
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Questo prodotto è realizzato per almeno il 75% con fibre riciclate

Dalle strade alla lega, i Chicago Bulls sono sempre in primo piano, al centro della tua mente. Sostienili mentre cammini per strada o esulti con orgoglio dopo una serie di vittorie con questa giacca Statement Edition MVP.


  • Colore mostrato in foto: Antracite
  • Stile: IB0022-060

Chicago Bulls Statement Edition

134,99 €

Dalle strade alla lega, i Chicago Bulls sono sempre in primo piano, al centro della tua mente. Sostienili mentre cammini per strada o esulti con orgoglio dopo una serie di vittorie con questa giacca Statement Edition MVP.

Dettagli prodotto

  • Corpo: 100% nylon. Fodera interna: 100% poliestere. Interno maniche: 100% nylon.
  • Lavabile in lavatrice
  • Prodotto importato
  • Colore mostrato in foto: Antracite
  • Stile: IB0022-060

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Spedizione e resi

Costi di spedizione standard: 5 € per ordini sotto i 99 € per chi non è Member Nike e sotto i 50 € per i Member Nike.

Resi gratuiti entro 30 giorni, sono previste limitazioni.

Realizzazione

    • Il nylon riciclato nei prodotti Nike proviene da una varietà di materiali, tra cui tappeti riciclati e reti da pesca usate. Il nylon viene pulito, ordinato e trasformato in fiocchi prima di essere sottoposto a processi di riciclaggio chimici o meccanici per creare nuovi filati in nylon riciclato.
    • Gli indumenti che utilizzano materiali in nylon riciclato riducono le emissioni di carbonio fino al 50% rispetto al nylon vergine.

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    Giacca Chicago Bulls Statement Edition Jordan NBA MVP – Uomo

    Chicago Bulls Statement Edition

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