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Giacca antipioggia da calcio con cappuccio Nike Storm-FIT Chelsea FC Academy Pro – Ragazzo/a - Bright Blue/Nero/Midwest Gold

Materiali riciclati

Chelsea FC Academy Pro

Giacca antipioggia da calcio con cappuccio Nike Storm-FIT – Ragazzo/a

84,99 €
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Questo prodotto è realizzato con fibre di poliestere riciclato al 100%.

Dopo aver padroneggiato le basi, alza il livello. La giacca antipioggia Chelsea FC presenta un taglio classico e la tecnologia Storm-FIT per mantenere la pelle asciutta e nel massimo comfort per tutta la stagione.


  • Colore mostrato in foto: Bright Blue/Nero/Midwest Gold
  • Stile: II1790-452

Chelsea FC Academy Pro

84,99 €

Dopo aver padroneggiato le basi, alza il livello. La giacca antipioggia Chelsea FC presenta un taglio classico e la tecnologia Storm-FIT per mantenere la pelle asciutta e nel massimo comfort per tutta la stagione.

Dettagli prodotto

  • Bordi elasticizzati
  • Tasche per le mani
  • 100% poliestere
  • Lavabile in lavatrice
  • Prodotto importato
  • Colore mostrato in foto: Bright Blue/Nero/Midwest Gold
  • Stile: II1790-452

Taglia/misura e fit

Spedizione e resi

Costi di spedizione standard: 5 € per ordini sotto i 99 € per chi non è Member Nike e sotto i 50 € per i Member Nike.

Resi gratuiti entro 30 giorni, sono previste limitazioni.

Realizzazione

    • Per i prodotti Nike in poliestere riciclato vengono utilizzate bottiglie di plastica riciclate, che vengono pulite, triturate e convertite in pellet. A loro volta, i pellet vengono trasformati in nuovi filati di alta qualità per creare i nostri prodotti, offrendo prestazioni eccezionali con un impatto ambientale ridotto.
    • Oltre a diminuire gli sprechi, il poliestere riciclato riduce le emissioni di carbonio del 30% circa rispetto al poliestere vergine. Nike salva ogni anno una media di 1 miliardo di bottiglie di plastica da discariche e corsi d'acqua.

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    Giacca antipioggia da calcio con cappuccio Nike Storm-FIT Chelsea FC Academy Pro – Ragazzo/a

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