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Felpa pullover in French Terry con cappuccio Nike Club – Uomo - Dark Grey Heather/Light Smoke Grey/Bianco

Nike Club

Felpa pullover in French Terry con cappuccio

64,99 €
Dark Grey Heather/Light Smoke Grey/Bianco
Nero/Nero/Bianco
Ossidiana/Ossidiana/Bianco
Light Magenta/Light Magenta/Bianco
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Questa felpa con cappuccio Nike Club è realizzata in morbido tessuto French Terry. Offre un fit classico, che risulta rilassato sul corpo per creare look a strati in tutta semplicità.


  • Colore mostrato in foto: Dark Grey Heather/Light Smoke Grey/Bianco
  • Stile: FN3866-063

Nike Club

64,99 €

Questa felpa con cappuccio Nike Club è realizzata in morbido tessuto French Terry. Offre un fit classico, che risulta rilassato sul corpo per creare look a strati in tutta semplicità.

Vantaggi

  • Il tessuto French Terry di peso medio non spazzolato all'interno dona struttura, traspirabilità e morbidezza ideali sia per la palestra che per il divano.
  • Il cappuccio a doppio strato in fleece offre ancora più calore e morbidezza.

Dettagli prodotto

  • Cordino intrecciato
  • Logo Nike Futura ricamato
  • Tasca a marsupio
  • Polsini e bordo a costine
  • Corpo/fodera cappuccio: 80-84% cotone/16-20% poliestere.
  • Le percentuali dei materiali possono variare. Controlla l'etichetta per conoscere la composizione effettiva.
  • Lavabile in lavatrice
  • Prodotto importato
  • Colore mostrato in foto: Dark Grey Heather/Light Smoke Grey/Bianco
  • Stile: FN3866-063

Taglia/misura e fit

Spedizione e resi

Costi di spedizione standard: 5 € per ordini sotto i 99 € per chi non è Member Nike e sotto i 50 € per i Member Nike.

Resi gratuiti entro 30 giorni, sono previste limitazioni.

Recensioni (5)

3.8 stelle

  • Super sweat à capuche

    Thibault991525035

    Rien à dire, parfait à la taille 👌🤝

  • Joanna690402492

    Idealna, wszystko w porządku .Polecam.

  • Daniel78fd90d8a48e4d328f691cd3cdc01926

    Wszystko jest super, rozmiar, dostawa no i oczywiście produkt sam w sobie.

Felpa pullover in French Terry con cappuccio Nike Club – Uomo

Nike Club

64,99 €

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