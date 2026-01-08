Felpa pullover in fleece con cappuccio Chicago Bulls Jordan Basketball Flight – Uomo

LudekL531493440
Dobra kvalita, velikost sedi, spokojenost
Dalle strade alla lega, i Chicago Bulls sono sempre in primo piano, al centro della tua mente. Sostienili mentre cammini per strada o esulti con orgoglio dopo una serie di vittorie con questa felpa pullover con cappuccio che ti tiene al caldo.
Chicago Bulls
Dalle strade alla lega, i Chicago Bulls sono sempre in primo piano, al centro della tua mente. Sostienili mentre cammini per strada o esulti con orgoglio dopo una serie di vittorie con questa felpa pullover con cappuccio che ti tiene al caldo.
Liscio sulla parte esterna e morbido all'interno, il nostro fleece semispazzolato di peso medio offre un comfort ideale che non rinuncia alla traspirabilità. È un capo confortevole da indossare tutto l'anno, perfetto quando il meteo è variabile.
Costi di spedizione standard: 5 € per ordini sotto i 99 € per chi non è Member Nike e sotto i 50 € per i Member Nike.
Resi gratuiti entro 30 giorni, sono previste limitazioni.
5 stelle
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