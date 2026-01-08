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Felpa pullover in fleece con cappuccio Chicago Bulls Jordan Basketball Flight – Uomo - Antracite/Bianco

Chicago Bulls

Felpa pullover in fleece con cappuccio Jordan Basketball Flight – Uomo

119,99 €
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Dalle strade alla lega, i Chicago Bulls sono sempre in primo piano, al centro della tua mente. Sostienili mentre cammini per strada o esulti con orgoglio dopo una serie di vittorie con questa felpa pullover con cappuccio che ti tiene al caldo.


  • Colore mostrato in foto: Antracite/Bianco
  • Stile: HV9794-060

Chicago Bulls

119,99 €

Dalle strade alla lega, i Chicago Bulls sono sempre in primo piano, al centro della tua mente. Sostienili mentre cammini per strada o esulti con orgoglio dopo una serie di vittorie con questa felpa pullover con cappuccio che ti tiene al caldo.

Vantaggi

Liscio sulla parte esterna e morbido all'interno, il nostro fleece semispazzolato di peso medio offre un comfort ideale che non rinuncia alla traspirabilità. È un capo confortevole da indossare tutto l'anno, perfetto quando il meteo è variabile.

Dettagli prodotto

  • Corpo: 100% cotone. Fodera cappuccio: 100% cotone. Costine: 96% cotone/4% elastan.
  • Lavabile in lavatrice
  • Prodotto importato
  • Colore mostrato in foto: Antracite/Bianco
  • Stile: HV9794-060

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Spedizione e resi

Costi di spedizione standard: 5 € per ordini sotto i 99 € per chi non è Member Nike e sotto i 50 € per i Member Nike.

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Recensioni (1)

5 stelle

  • LudekL531493440

    Dobra kvalita, velikost sedi, spokojenost

Felpa pullover in fleece con cappuccio Chicago Bulls Jordan Basketball Flight – Uomo

Chicago Bulls

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