 
immagine 1 di 5
Felpa pullover da calcio Nike Paris Saint-Germain Club – Ragazzo - Nero/Bianco

Paris Saint-Germain Club

Felpa pullover con cappuccio Nike Football – Ragazzo

49,99 €
Nero/Bianco
Midnight Navy/Bianco
Questo articolo è escluso dalle promozioni e dagli sconti sul sito.
Ritiro gratuito
Opzione "Clicca e ritira" disponibile al pagamento

Non lasciare che il freddo fermi la tua passione per il PSG. Lisci fuori e soffici dentro grazie al fleece spazzolato, sono facili da indossare con altri strati quando desideri stare un po' più al caldo.


  • Colore mostrato in foto: Nero/Bianco
  • Stile: II3721-010

Paris Saint-Germain Club

49,99 €

Non lasciare che il freddo fermi la tua passione per il PSG. Lisci fuori e soffici dentro grazie al fleece spazzolato, sono facili da indossare con altri strati quando desideri stare un po' più al caldo.

Dettagli prodotto

  • Tasca anteriore
  • Corpo: 80% cotone/20% poliestere. Interno del cappuccio: 100% cotone. Costine: 97% cotone/3% spandex.
  • Lavabile in lavatrice
  • Prodotto importato
  • Colore mostrato in foto: Nero/Bianco
  • Stile: II3721-010

Taglia/misura e fit

Spedizione e resi

Costi di spedizione standard: 5 € per ordini sotto i 99 € per chi non è Member Nike e sotto i 50 € per i Member Nike.

Resi gratuiti entro 30 giorni, sono previste limitazioni.

Recensioni (0)

Nessuna recensione

Di' la tua. Recensisci Paris Saint-Germain Club prima di tutti.

    Felpa pullover da calcio Nike Paris Saint-Germain Club – Ragazzo

    Paris Saint-Germain Club

    49,99 €

    Ulteriori informazioni

      Clicca qui per informazioni su come smaltire gli imballaggi dei prodotti Nike in Italia.

    Completa il look