Felpa pullover da calcio Nike con cappuccio Chelsea FC Club – Ragazzo

Chelsea FC Club
Felpa pullover con cappuccio Nike Football – Ragazzo
Non lasciare che il freddo fermi la tua passione per il Chelsea FC. Lisci fuori e soffici dentro grazie al fleece spazzolato, sono facili da indossare con altri strati quando desideri stare un po' più al caldo.
- Colore mostrato in foto: Bright Blue/Bianco
- Stile: II3725-452
Chelsea FC Club
Non lasciare che il freddo fermi la tua passione per il Chelsea FC. Lisci fuori e soffici dentro grazie al fleece spazzolato, sono facili da indossare con altri strati quando desideri stare un po' più al caldo.
Dettagli prodotto
- Tasca anteriore
- Corpo: 80% cotone/20% poliestere. Interno del cappuccio: 100% cotone. Costine: 97% cotone/3% spandex.
- Lavabile in lavatrice
- Prodotto importato
- Colore mostrato in foto: Bright Blue/Bianco
- Stile: II3725-452
Taglia/misura e fit
- Altezza: 130 cm; taglia indossata: M
- Standard fit: casual e tradizionale
- Guida alle taglie e alle misure
Spedizione e resi
Costi di spedizione standard: 5 € per ordini sotto i 99 € per chi non è Member Nike e sotto i 50 € per i Member Nike.
Resi gratuiti entro 30 giorni, sono previste limitazioni.
Recensioni (0)
Recensioni (0)
Nessuna recensione
Di' la tua. Recensisci Chelsea FC Club prima di tutti.
Chelsea FC Club
Ulteriori informazioni
Clicca qui per informazioni su come smaltire gli imballaggi dei prodotti Nike in Italia.