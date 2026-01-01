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Felpa pullover da calcio Nike con cappuccio Chelsea FC Club – Ragazzo - Bright Blue/Bianco

Chelsea FC Club

Felpa pullover con cappuccio Nike Football – Ragazzo

49,99 €
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Non lasciare che il freddo fermi la tua passione per il Chelsea FC. Lisci fuori e soffici dentro grazie al fleece spazzolato, sono facili da indossare con altri strati quando desideri stare un po' più al caldo.


  • Colore mostrato in foto: Bright Blue/Bianco
  • Stile: II3725-452

Chelsea FC Club

49,99 €

Non lasciare che il freddo fermi la tua passione per il Chelsea FC. Lisci fuori e soffici dentro grazie al fleece spazzolato, sono facili da indossare con altri strati quando desideri stare un po' più al caldo.

Dettagli prodotto

  • Tasca anteriore
  • Corpo: 80% cotone/20% poliestere. Interno del cappuccio: 100% cotone. Costine: 97% cotone/3% spandex.
  • Lavabile in lavatrice
  • Prodotto importato
  • Colore mostrato in foto: Bright Blue/Bianco
  • Stile: II3725-452

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