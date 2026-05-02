triangle, start, resume, beginVideo
 
immagine 1 di 6
Felpa pullover da calcio in French Terry con cappuccio Nike Brazil Club – Uomo - Coastal Blue/Light Menta

Brazil Club

Felpa pullover da calcio in French Terry con cappuccio Nike – Uomo

69,99 €
Seleziona la taglia/misuraGuida alle taglie e alle misure
Questo articolo è escluso dalle promozioni e dagli sconti sul sito.
Ritiro gratuito
Opzione "Clicca e ritira" disponibile al pagamento

Abbiamo reinterpretato un classico di tutti i giorni con dettagli che mostrano la tua passione per il Brasile in un capo confortevole che vorrai indossare sempre. Realizzata in tessuto French Terry di peso medio, liscio sulla parte esterna e con interno non spazzolato, questa felpa con cappuccio dal fit rilassato è così traspirante e confortevole che vorrai indossarla tutto l'anno.


  • Colore mostrato in foto: Coastal Blue/Light Menta
  • Stile: IB6300-433

Brazil Club

69,99 €

Abbiamo reinterpretato un classico di tutti i giorni con dettagli che mostrano la tua passione per il Brasile in un capo confortevole che vorrai indossare sempre. Realizzata in tessuto French Terry di peso medio, liscio sulla parte esterna e con interno non spazzolato, questa felpa con cappuccio dal fit rilassato è così traspirante e confortevole che vorrai indossarla tutto l'anno.

Vantaggi

  • I polsini e il bordo a costine tengono a posto la felpa quando ti muovi.
  • Il laccetto consente di indossare il cappuccio come preferisci, morbido oppure più aderente per bloccare il freddo.

Dettagli prodotto

  • Corpo/Fodera cappuccio: 80% cotone/20% poliestere
  • Lavabile in lavatrice
  • Prodotto importato
  • Colore mostrato in foto: Coastal Blue/Light Menta
  • Stile: IB6300-433

Taglia/misura e fit

Spedizione e resi

Costi di spedizione standard: 5 € per ordini sotto i 99 € per chi non è Member Nike e sotto i 50 € per i Member Nike.

Resi gratuiti entro 30 giorni, sono previste limitazioni.

Recensioni (1)

1 stella

  • Y brasa 😡

    Ohha

    It's very nice and I don't really mind the brasa JK it SUCKS.

Felpa pullover da calcio in French Terry con cappuccio Nike Brazil Club – Uomo

Brazil Club

69,99 €

Ulteriori informazioni

    Clicca qui per informazioni su come smaltire gli imballaggi dei prodotti Nike in Italia.

Completa il look