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Felpa pullover da calcio con cappuccio Nike Inghilterra Club – Uomo - Midnight Navy/Bianco

Inghilterra Club

Felpa pullover con cappuccio Nike Football – Uomo

69,99 €
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Non lasciare che il freddo ti impedisca di fare il tifo per l'Inghilterra. Il nostro fleece spazzolato di peso medio è ultramorbido sulla pelle e liscio all'esterno, per un comfort ideale e una forma strutturata.


  • Colore mostrato in foto: Midnight Navy/Bianco
  • Stile: IB6297-410

Inghilterra Club

69,99 €

Non lasciare che il freddo ti impedisca di fare il tifo per l'Inghilterra. Il nostro fleece spazzolato di peso medio è ultramorbido sulla pelle e liscio all'esterno, per un comfort ideale e una forma strutturata.

Dettagli prodotto

  • Tasca anteriore
  • 80% cotone/20% poliestere
  • Lavabile in lavatrice
  • Prodotto importato
  • Colore mostrato in foto: Midnight Navy/Bianco
  • Stile: IB6297-410

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Spedizione e resi

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Recensioni (2)

5 stelle

  • FBECKS

    Πάρα πολύ ωραίο κρίμα που δεν πρόλαβα να πάρω και της Ολλανδίας

  • Lovely Bubbly

    Armadeus

    Lovely bubbly. Mid weight - runs slightly large/roomier than some hoodies. Great graphics etc. I normally wear a M, but I chose to order up a size on this occasion. Thumbs up on this end.

Felpa pullover da calcio con cappuccio Nike Inghilterra Club – Uomo

Inghilterra Club

69,99 €

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