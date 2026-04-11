Felpa pullover da calcio con cappuccio Nike Inghilterra Club – Uomo

FBECKS
Πάρα πολύ ωραίο κρίμα που δεν πρόλαβα να πάρω και της Ολλανδίας
Non lasciare che il freddo ti impedisca di fare il tifo per l'Inghilterra. Il nostro fleece spazzolato di peso medio è ultramorbido sulla pelle e liscio all'esterno, per un comfort ideale e una forma strutturata.
Inghilterra Club
Non lasciare che il freddo ti impedisca di fare il tifo per l'Inghilterra. Il nostro fleece spazzolato di peso medio è ultramorbido sulla pelle e liscio all'esterno, per un comfort ideale e una forma strutturata.
Costi di spedizione standard: 5 € per ordini sotto i 99 € per chi non è Member Nike e sotto i 50 € per i Member Nike.
Resi gratuiti entro 30 giorni, sono previste limitazioni.
5 stelle
FBECKS
Πάρα πολύ ωραίο κρίμα που δεν πρόλαβα να πάρω και της Ολλανδίας
Lovely Bubbly
Armadeus
Lovely bubbly. Mid weight - runs slightly large/roomier than some hoodies. Great graphics etc. I normally wear a M, but I chose to order up a size on this occasion. Thumbs up on this end.
Inghilterra Club
Clicca qui per informazioni su come smaltire gli imballaggi dei prodotti Nike in Italia.