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Felpa pullover da calcio con cappuccio Nike Chelsea FC Club – Uomo - Bright Blue/Bianco

Chelsea FC Club

Felpa pullover con cappuccio Nike Football – Uomo

69,99 €
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Non lasciare che il freddo fermi la tua passione per il Chelsea FC. Il fleece semi-spazzolato di peso medio è leggermente felpato all'interno e liscio all'esterno.


  • Colore mostrato in foto: Bright Blue/Bianco
  • Stile: II3419-452

Chelsea FC Club

69,99 €

Non lasciare che il freddo fermi la tua passione per il Chelsea FC. Il fleece semi-spazzolato di peso medio è leggermente felpato all'interno e liscio all'esterno.

Dettagli prodotto

  • Tasca anteriore
  • Corpo/fodera del cappuccio: 80% cotone/20% poliestere
  • Lavabile in lavatrice
  • Prodotto importato
  • Colore mostrato in foto: Bright Blue/Bianco
  • Stile: II3419-452

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Spedizione e resi

Costi di spedizione standard: 5 € per ordini sotto i 99 € per chi non è Member Nike e sotto i 50 € per i Member Nike.

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Recensioni (1)

1 stella

  • Missed the mark

    jamesc221007928

    New Nike hoodies have really missed the mark. They have gotten away from their classic fits. Hood on the hoodie is so insanely large and non functional. Medium is more like an XL.

Felpa pullover da calcio con cappuccio Nike Chelsea FC Club – Uomo

Chelsea FC Club

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