Felpa pullover con cappuccio Nike Air – Ragazzo/a

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Nagyon, kényelmes, nagyon jól néz ki és meleg.
Indossa questa felpa con cappuccio in fleece leggero quando hai bisogno di un po' di calore extra. Il tessuto liscio all'esterno e spazzolato all'interno ti regala il massimo comfort. Dettagli speciali, come il logo ricamato sul petto e il bordino a contrasto, esaltano il look.
Nike Air
Indossa questa felpa con cappuccio in fleece leggero quando hai bisogno di un po' di calore extra. Il tessuto liscio all'esterno e spazzolato all'interno ti regala il massimo comfort. Dettagli speciali, come il logo ricamato sul petto e il bordino a contrasto, esaltano il look.
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5 stelle
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