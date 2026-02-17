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Felpa pullover con cappuccio Nike Air – Ragazzo/a - Nero/Bianco/Bianco

Nike Air

Felpa pullover con cappuccio – Ragazzo/a

30% di sconto
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Indossa questa felpa con cappuccio in fleece leggero quando hai bisogno di un po' di calore extra. Il tessuto liscio all'esterno e spazzolato all'interno ti regala il massimo comfort. Dettagli speciali, come il logo ricamato sul petto e il bordino a contrasto, esaltano il look.


  • Colore mostrato in foto: Nero/Bianco/Bianco
  • Stile: II7350-010

Nike Air

30% di sconto

Indossa questa felpa con cappuccio in fleece leggero quando hai bisogno di un po' di calore extra. Il tessuto liscio all'esterno e spazzolato all'interno ti regala il massimo comfort. Dettagli speciali, come il logo ricamato sul petto e il bordino a contrasto, esaltano il look.

Vantaggi

  • Il fleece spazzolato di peso medio è ultramorbido all'interno e liscio all'esterno.
  • Grazie allo spazio extra su maniche e corpo, ti offre tutta la libertà di movimento necessaria per avventure senza fine.

Dettagli prodotto

  • 80% cotone/20% poliestere
  • Logo Nike Air ricamato sul petto
  • Patch Nike Air in silicone
  • Tasca a marsupio
  • Lavabile in lavatrice
  • Prodotto importato
  • Colore mostrato in foto: Nero/Bianco/Bianco
  • Stile: II7350-010

Taglia/misura e fit

Spedizione e resi

Costi di spedizione standard: 5 € per ordini sotto i 99 € per chi non è Member Nike e sotto i 50 € per i Member Nike.

Resi gratuiti entro 30 giorni, sono previste limitazioni.

Recensioni (1)

5 stelle

  • Levente57df9523a26a43b2971d5602cb62f836

    Nagyon, kényelmes, nagyon jól néz ki és meleg.

Felpa pullover con cappuccio Nike Air – Ragazzo/a

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