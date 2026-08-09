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Felpa pullover con cappuccio Nike 24.7 ImpossiblySoft – Donna - Cream II/Sail/College Grey

Nike 24.7 ImpossiblySoft

Felpa pullover con cappuccio – Donna

89,99 €
Cream II/Sail/College Grey
Nero/Nero/Dark Smoke Grey
Cacao Wow/Nero/Mosswood Brown
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Straordinariamente morbido e liscio, il nostro tessuto ImpossiblySoft è pensato per accompagnarti tutto il giorno. Questa ampia felpa con cappuccio ha linee pulite e dispone della tecnologia Dri-FIT che disperde il sudore per il massimo comfort in movimento.


  • Colore mostrato in foto: Cream II/Sail/College Grey
  • Stile: IR1929-236

Nike 24.7 ImpossiblySoft

89,99 €

Straordinariamente morbido e liscio, il nostro tessuto ImpossiblySoft è pensato per accompagnarti tutto il giorno. Questa ampia felpa con cappuccio ha linee pulite e dispone della tecnologia Dri-FIT che disperde il sudore per il massimo comfort in movimento.

Vantaggi

  • La tecnologia Nike Dri-FIT allontana il sudore per favorirne una rapida evaporazione e mantenere la pelle asciutta per un comfort ideale.
  • Il fit oversize consente di vestirsi a strati con la massima facilità.

Dettagli prodotto

  • Esclusivo passante sul retro del collo
  • Corpo: 51% poliestere/25% modal/15% cotone/9% spandex; Fodera cappuccio: 100% cotone
  • Lavabile in lavatrice
  • Prodotto importato
  • Colore mostrato in foto: Cream II/Sail/College Grey
  • Stile: IR1929-236

Taglia/misura e fit

Spedizione e resi

Costi di spedizione standard: 5 € per ordini sotto i 99 € per chi non è Member Nike e sotto i 50 € per i Member Nike.

Resi gratuiti entro 30 giorni, sono previste limitazioni.

Recensioni (2)

5 stelle

  • Super

    Małgorzata518330265

    Świetny fason i materiał , rozmiar standardowy , świetna bluza

  • LOVEEEEEEEE

    Sraah

    [This review was collected as part of a promotion.] This is so soft and comfortable! It's oversized and can wear with leggings.

    Articolo ricevuto gratuitamente o recensito nell'ambito della partecipazione a un sorteggio o concorso a premi o in cambio di uno sconto.
    #productsprovidedbynike

Felpa pullover con cappuccio Nike 24.7 ImpossiblySoft – Donna

Nike 24.7 ImpossiblySoft

89,99 €

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