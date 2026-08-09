Felpa pullover con cappuccio Nike 24.7 ImpossiblySoft – Donna

Straordinariamente morbido e liscio, il nostro tessuto ImpossiblySoft è pensato per accompagnarti tutto il giorno. Questa ampia felpa con cappuccio ha linee pulite e dispone della tecnologia Dri-FIT che disperde il sudore per il massimo comfort in movimento.

Colore mostrato in foto: Cream II/Sail/College Grey

Stile: IR1929-236