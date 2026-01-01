Felpa pullover con cappuccio Jordan Sport Hoop Fleece – Uomo

Jordan Sport Hoop Fleece
Felpa pullover con cappuccio – Uomo
Sfoggia un look cool dentro e fuori dal campo con il nostro fleece leggero ed esclusivo. Morbida dentro e fuori, questa felpa con cappuccio dona un calore ideale senza ingombrare. Inoltre, il tessuto traspirante mantiene la pelle asciutta per un comfort costante anche quando l'allenamento fa più intenso.
- Colore mostrato in foto: True Blue
- Stile: IM7551-485
Jordan Sport Hoop Fleece
Sfoggia un look cool dentro e fuori dal campo con il nostro fleece leggero ed esclusivo. Morbida dentro e fuori, questa felpa con cappuccio dona un calore ideale senza ingombrare. Inoltre, il tessuto traspirante mantiene la pelle asciutta per un comfort costante anche quando l'allenamento fa più intenso.
Vantaggi
La tecnologia Nike Dri-FIT allontana il sudore per favorirne una rapida evaporazione e mantenere la pelle asciutta per un comfort ideale.
Dettagli prodotto
- Corpo: 69% cotone/31% poliestere. Fodera cappuccio: 69% cotone/31% poliestere.
- Lavabile in lavatrice
- Prodotto importato
- Colore mostrato in foto: True Blue
- Stile: IM7551-485
Taglia/misura e fit
- Altezza: 188 cm; taglia indossata: M
- Fit ampio: ampio e confortevole
- Guida alle taglie e alle misure
Spedizione e resi
Costi di spedizione standard: 5 € per ordini sotto i 99 € per chi non è Member Nike e sotto i 50 € per i Member Nike.
Resi gratuiti entro 30 giorni, sono previste limitazioni.
Recensioni (0)
Recensioni (0)
Nessuna recensione
Di' la tua. Recensisci Jordan Sport Hoop Fleece prima di tutti.
Jordan Sport Hoop Fleece
Ulteriori informazioni
Clicca qui per informazioni su come smaltire gli imballaggi dei prodotti Nike in Italia.