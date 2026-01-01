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Felpa pullover con cappuccio Jordan Sport Hoop Fleece – Uomo - True Blue

Jordan Sport Hoop Fleece

Felpa pullover con cappuccio – Uomo

99,99 €
True Blue
Nero
Grey Heather
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Sfoggia un look cool dentro e fuori dal campo con il nostro fleece leggero ed esclusivo. Morbida dentro e fuori, questa felpa con cappuccio dona un calore ideale senza ingombrare. Inoltre, il tessuto traspirante mantiene la pelle asciutta per un comfort costante anche quando l'allenamento fa più intenso.


  • Colore mostrato in foto: True Blue
  • Stile: IM7551-485

Jordan Sport Hoop Fleece

99,99 €

Sfoggia un look cool dentro e fuori dal campo con il nostro fleece leggero ed esclusivo. Morbida dentro e fuori, questa felpa con cappuccio dona un calore ideale senza ingombrare. Inoltre, il tessuto traspirante mantiene la pelle asciutta per un comfort costante anche quando l'allenamento fa più intenso.

Vantaggi

La tecnologia Nike Dri-FIT allontana il sudore per favorirne una rapida evaporazione e mantenere la pelle asciutta per un comfort ideale.

Dettagli prodotto

  • Corpo: 69% cotone/31% poliestere. Fodera cappuccio: 69% cotone/31% poliestere.
  • Lavabile in lavatrice
  • Prodotto importato
  • Colore mostrato in foto: True Blue
  • Stile: IM7551-485

Taglia/misura e fit

Spedizione e resi

Costi di spedizione standard: 5 € per ordini sotto i 99 € per chi non è Member Nike e sotto i 50 € per i Member Nike.

Resi gratuiti entro 30 giorni, sono previste limitazioni.

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    Felpa pullover con cappuccio Jordan Sport Hoop Fleece – Uomo

    Jordan Sport Hoop Fleece

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