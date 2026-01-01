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Felpa pullover con cappuccio Dallas Cowboys Logo Club Nike NFL – Uomo - College Navy

Dallas Cowboys Logo Club

Felpa pullover con cappuccio Nike NFL – Uomo

30% di sconto
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La felpa con cappuccio Club Logo presenta una confortevole fodera in fleece e una grafica d'impatto per sostenere la squadra senza rinunciare al comfort quando la temperatura scende.


  • Colore mostrato in foto: College Navy
  • Stile: IO8993-419

Dallas Cowboys Logo Club

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La felpa con cappuccio Club Logo presenta una confortevole fodera in fleece e una grafica d'impatto per sostenere la squadra senza rinunciare al comfort quando la temperatura scende.

Dettagli prodotto

  • Tasca anteriore
  • Cappuccio con laccetto regolabile
  • 80% cotone/20% poliestere
  • Lavabile in lavatrice
  • Prodotto importato
  • Colore mostrato in foto: College Navy
  • Stile: IO8993-419

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