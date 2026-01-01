Felpa pullover con cappuccio Dallas Cowboys Logo Club Nike NFL – Uomo

Dallas Cowboys Logo Club
Felpa pullover con cappuccio Nike NFL – Uomo
La felpa con cappuccio Club Logo presenta una confortevole fodera in fleece e una grafica d'impatto per sostenere la squadra senza rinunciare al comfort quando la temperatura scende.
- Colore mostrato in foto: College Navy
- Stile: IO8993-419
Dallas Cowboys Logo Club
La felpa con cappuccio Club Logo presenta una confortevole fodera in fleece e una grafica d'impatto per sostenere la squadra senza rinunciare al comfort quando la temperatura scende.
Dettagli prodotto
- Tasca anteriore
- Cappuccio con laccetto regolabile
- 80% cotone/20% poliestere
- Lavabile in lavatrice
- Prodotto importato
- Colore mostrato in foto: College Navy
- Stile: IO8993-419
Taglia/misura e fit
- Standard fit: casual e tradizionale
- Guida alle taglie e alle misure
Spedizione e resi
Costi di spedizione standard: 5 € per ordini sotto i 99 € per chi non è Member Nike e sotto i 50 € per i Member Nike.
Resi gratuiti entro 30 giorni, sono previste limitazioni.
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