Felpa pullover con cappuccio Chicago Bulls Club Nike NBA – Uomo

Felpa
Giorgio40540547
Ottimo , veste molto morbido, taglia perfetta !
Il morbido fleece e i Bulls. Ha tutto ciò che ami delle felpe con cappuccio Nike, con qualcosa di extra per i fan.
Chicago Bulls Club
Il morbido fleece e i Bulls. Ha tutto ciò che ami delle felpe con cappuccio Nike, con qualcosa di extra per i fan.
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Resi gratuiti entro 30 giorni, sono previste limitazioni.
5 stelle
Felpa
Giorgio40540547
Ottimo , veste molto morbido, taglia perfetta !
Bardzo fajna bluza
RafałT737750965
Bluza prezentuje się super. Jakość materiału i jakość wykonania super
Chicago Bulls Club
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