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Felpa pullover con cappuccio Chicago Bulls Club Nike NBA – Uomo - University Red/Bianco

Chicago Bulls Club

Felpa pullover con cappuccio Nike NBA – Uomo

74,99 €
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Il morbido fleece e i Bulls. Ha tutto ciò che ami delle felpe con cappuccio Nike, con qualcosa di extra per i fan.


  • Colore mostrato in foto: University Red/Bianco
  • Stile: HM9872-657

Chicago Bulls Club

74,99 €

Il morbido fleece e i Bulls. Ha tutto ciò che ami delle felpe con cappuccio Nike, con qualcosa di extra per i fan.

Dettagli prodotto

  • Corpo/fodera cappuccio: 79% cotone/21% poliestere. Costine: 98% cotone/2% spandex.
  • Lavabile in lavatrice
  • Prodotto importato
  • Colore mostrato in foto: University Red/Bianco
  • Stile: HM9872-657

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Spedizione e resi

Costi di spedizione standard: 5 € per ordini sotto i 99 € per chi non è Member Nike e sotto i 50 € per i Member Nike.

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Recensioni (2)

5 stelle

  • Felpa

    Giorgio40540547

    Ottimo , veste molto morbido, taglia perfetta !

  • Bardzo fajna bluza

    RafałT737750965

    Bluza prezentuje się super. Jakość materiału i jakość wykonania super

Felpa pullover con cappuccio Chicago Bulls Club Nike NBA – Uomo

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