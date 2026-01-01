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Felpa pullover con cappuccio Brooklyn Nets Club Nike NBA – Uomo - Nero/Bianco

Brooklyn Nets Club

Felpa pullover con cappuccio Nike NBA – Uomo

74,99 €
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Il morbido fleece e i Nets. Ha tutto ciò che ami delle felpe con cappuccio Nike, con qualcosa di extra per i fan.


  • Colore mostrato in foto: Nero/Bianco
  • Stile: HM9869-010

Brooklyn Nets Club

74,99 €

Il morbido fleece e i Nets. Ha tutto ciò che ami delle felpe con cappuccio Nike, con qualcosa di extra per i fan.

Dettagli prodotto

  • Corpo/fodera cappuccio: 79% cotone/21% poliestere. Costine: 98% cotone/2% spandex.
  • Lavabile in lavatrice
  • Prodotto importato
  • Colore mostrato in foto: Nero/Bianco
  • Stile: HM9869-010

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    Felpa pullover con cappuccio Brooklyn Nets Club Nike NBA – Uomo

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