Felpa pullover con cappuccio Brooklyn Nets Club Nike NBA – Uomo

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Brooklyn Nets Club
Felpa pullover con cappuccio Nike NBA – Uomo
74,99 €
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Ritiro gratuito
Il morbido fleece e i Nets. Ha tutto ciò che ami delle felpe con cappuccio Nike, con qualcosa di extra per i fan.
- Colore mostrato in foto: Nero/Bianco
- Stile: HM9869-010
Brooklyn Nets Club
74,99 €
Il morbido fleece e i Nets. Ha tutto ciò che ami delle felpe con cappuccio Nike, con qualcosa di extra per i fan.
Dettagli prodotto
- Corpo/fodera cappuccio: 79% cotone/21% poliestere. Costine: 98% cotone/2% spandex.
- Lavabile in lavatrice
- Prodotto importato
- Colore mostrato in foto: Nero/Bianco
- Stile: HM9869-010
Taglia/misura e fit
- Standard fit: casual e tradizionale
- Guida alle taglie e alle misure
Spedizione e resi
Costi di spedizione standard: 5 € per ordini sotto i 99 € per chi non è Member Nike e sotto i 50 € per i Member Nike.
Resi gratuiti entro 30 giorni, sono previste limitazioni.
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