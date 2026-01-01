Felpa oversize con cappuccio e zip a tutta lunghezza Nike Football Chelsea FC Phoenix Fleece – Donna

Chelsea FC Phoenix Fleece
Felpa oversize con cappuccio e zip a tutta lunghezza Nike Football – Donna
Trasforma il tuo guardaroba con questa felpa con cappuccio del Chelsea FC. Il nostro fleece spazzolato di peso medio è ultramorbido sulla pelle e liscio all'esterno, per un comfort ideale e una forma strutturata.
- Colore mostrato in foto: Bright Blue/Bianco
- Stile: II3142-452
Chelsea FC Phoenix Fleece
Trasforma il tuo guardaroba con questa felpa con cappuccio del Chelsea FC. Il nostro fleece spazzolato di peso medio è ultramorbido sulla pelle e liscio all'esterno, per un comfort ideale e una forma strutturata.
Vantaggi
- I polsini e il bordo a costine tengono a posto la felpa quando ti muovi.
- Il laccetto consente di indossare il cappuccio come preferisci, morbido oppure più aderente per bloccare il freddo.
Dettagli prodotto
- Tasche anteriori
- Corpo: 80% cotone/20% poliestere. Interno del cappuccio: 100% cotone.
- Lavabile in lavatrice
- Prodotto importato
- Colore mostrato in foto: Bright Blue/Bianco
- Stile: II3142-452
Taglia/misura e fit
- Altezza: 171 cm; taglia indossata: S
- Fit ampio: ampio e confortevole
- Guida alle taglie e alle misure
Spedizione e resi
Costi di spedizione standard: 5 € per ordini sotto i 99 € per chi non è Member Nike e sotto i 50 € per i Member Nike.
Resi gratuiti entro 30 giorni, sono previste limitazioni.
Recensioni (0)
Recensioni (0)
Nessuna recensione
Di' la tua. Recensisci Chelsea FC Phoenix Fleece prima di tutti.
Chelsea FC Phoenix Fleece
Ulteriori informazioni
Clicca qui per informazioni su come smaltire gli imballaggi dei prodotti Nike in Italia.