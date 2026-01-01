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Felpa oversize con cappuccio e zip a tutta lunghezza Nike Football Chelsea FC Phoenix Fleece – Donna - Bright Blue/Bianco

Chelsea FC Phoenix Fleece

Felpa oversize con cappuccio e zip a tutta lunghezza Nike Football – Donna

79,99 €
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Trasforma il tuo guardaroba con questa felpa con cappuccio del Chelsea FC. Il nostro fleece spazzolato di peso medio è ultramorbido sulla pelle e liscio all'esterno, per un comfort ideale e una forma strutturata.


  • Colore mostrato in foto: Bright Blue/Bianco
  • Stile: II3142-452

Chelsea FC Phoenix Fleece

79,99 €

Trasforma il tuo guardaroba con questa felpa con cappuccio del Chelsea FC. Il nostro fleece spazzolato di peso medio è ultramorbido sulla pelle e liscio all'esterno, per un comfort ideale e una forma strutturata.

Vantaggi

  • I polsini e il bordo a costine tengono a posto la felpa quando ti muovi.
  • Il laccetto consente di indossare il cappuccio come preferisci, morbido oppure più aderente per bloccare il freddo.

Dettagli prodotto

  • Tasche anteriori
  • Corpo: 80% cotone/20% poliestere. Interno del cappuccio: 100% cotone.
  • Lavabile in lavatrice
  • Prodotto importato
  • Colore mostrato in foto: Bright Blue/Bianco
  • Stile: II3142-452

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Spedizione e resi

Costi di spedizione standard: 5 € per ordini sotto i 99 € per chi non è Member Nike e sotto i 50 € per i Member Nike.

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    Felpa oversize con cappuccio e zip a tutta lunghezza Nike Football Chelsea FC Phoenix Fleece – Donna

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