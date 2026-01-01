Felpa in French Terry con cappuccio Nike Club – Uomo

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Nike Club
Felpa in French Terry con cappuccio – Uomo
74,99 €
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Se stai cercando un modello classico, unisciti al Club. Realizzata in tessuto French Terry e caratterizzata dal fit rilassato, questa felpa con cappuccio è pensata per il comfort.
- Colore mostrato in foto: Nero/Nero/Phantom
- Stile: IQ6266-010
Nike Club
74,99 €
Se stai cercando un modello classico, unisciti al Club. Realizzata in tessuto French Terry e caratterizzata dal fit rilassato, questa felpa con cappuccio è pensata per il comfort.
Vantaggi
- Il tessuto French Terry di peso medio è naturalmente traspirante e morbido all'interno.
- Lo standard fit è confortevole e aderente al corpo, perfetto per creare look a strati.
Dettagli prodotto
- Stemma della squadra ricamato sul petto
- Logo Nike Futura ricamato sulla manica
- Cappuccio con laccetto
- Tasca a marsupio
- Corpo: 80% cotone/20% poliestere. Fodera cappuccio: 80% cotone/20% poliestere.
- Lavabile in lavatrice
- Prodotto importato
- Colore mostrato in foto: Nero/Nero/Phantom
- Stile: IQ6266-010
Taglia/misura e fit
- Altezza: 180 cm; taglia indossata: M
- Standard fit: casual e tradizionale
- Guida alle taglie e alle misure
Spedizione e resi
Costi di spedizione standard: 5 € per ordini sotto i 99 € per chi non è Member Nike e sotto i 50 € per i Member Nike.
Resi gratuiti entro 30 giorni, sono previste limitazioni.
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