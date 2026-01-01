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Felpa in French Terry con cappuccio Nike Club – Uomo - Nero/Nero/Phantom

Nike Club

Felpa in French Terry con cappuccio – Uomo

74,99 €
Nero/Nero/Phantom
Fir/Fir/Phantom

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Se stai cercando un modello classico, unisciti al Club. Realizzata in tessuto French Terry e caratterizzata dal fit rilassato, questa felpa con cappuccio è pensata per il comfort.


  • Colore mostrato in foto: Nero/Nero/Phantom
  • Stile: IQ6266-010

Nike Club

74,99 €

Se stai cercando un modello classico, unisciti al Club. Realizzata in tessuto French Terry e caratterizzata dal fit rilassato, questa felpa con cappuccio è pensata per il comfort.

Vantaggi

  • Il tessuto French Terry di peso medio è naturalmente traspirante e morbido all'interno.
  • Lo standard fit è confortevole e aderente al corpo, perfetto per creare look a strati.

Dettagli prodotto

  • Stemma della squadra ricamato sul petto
  • Logo Nike Futura ricamato sulla manica
  • Cappuccio con laccetto
  • Tasca a marsupio
  • Corpo: 80% cotone/20% poliestere. Fodera cappuccio: 80% cotone/20% poliestere.
  • Lavabile in lavatrice
  • Prodotto importato
  • Colore mostrato in foto: Nero/Nero/Phantom
  • Stile: IQ6266-010

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Spedizione e resi

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    Felpa in French Terry con cappuccio Nike Club – Uomo

    Nike Club

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