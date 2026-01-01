 
immagine 1 di 6
Felpa in French Terry con cappuccio e zip a tutta lunghezza Nike Club Fleece – Ragazzo/a - Nero/Bianco

Nike Club Fleece

Felpa in French Terry con cappuccio e zip a tutta lunghezza – Ragazzo/a

49,99 €
Ritiro gratuito
Opzione "Clicca e ritira" disponibile al pagamento

Segui il tuo ritmo e gioca secondo le tue regole, non quelle del meteo. È la scelta perfetta quando hai bisogno di un capo meno caldo del nostro fleece spazzolato. Il tessuto French Terry offre la stessa sensazione di morbidezza, comfort e leggerezza della tua felpa preferita. Chiudi la zip ed esci.


  • Colore mostrato in foto: Nero/Bianco
  • Stile: FD3017-010

Nike Club Fleece

49,99 €

Segui il tuo ritmo e gioca secondo le tue regole, non quelle del meteo. È la scelta perfetta quando hai bisogno di un capo meno caldo del nostro fleece spazzolato. Il tessuto French Terry offre la stessa sensazione di morbidezza, comfort e leggerezza della tua felpa preferita. Chiudi la zip ed esci.

Vantaggi

  • Abbiamo sviluppato la nostra gamma di misure intorno al fit, non al genere, per lasciare che tutti possano indossarla come preferiscono.
  • Le tasche anteriori sono ideali per riporre snack e accessori.
  • I polsini e il bordo a costine tengono a posto la felpa quando ti muovi.

Dettagli prodotto

  • Corpo: 80% cotone/20% poliestere. Costine: 97% cotone/3% spandex.
  • Logo Futura ricamato
  • Polsini e bordo a costine
  • Lavabile in lavatrice
  • Prodotto importato
  • Colore mostrato in foto: Nero/Bianco
  • Stile: FD3017-010

Taglia/misura e fit

    • Altezza della modella: 132 cm; taglia indossata: S
    • Altezza del modello: 137 cm; taglia indossata: M
    • Standard fit: casual e tradizionale
  • Guida alle taglie e alle misure

Spedizione e resi

Costi di spedizione standard: 5 € per ordini sotto i 99 € per chi non è Member Nike e sotto i 50 € per i Member Nike.

Resi gratuiti entro 30 giorni, sono previste limitazioni.

Recensioni (0)

Nessuna recensione

Di' la tua. Recensisci Nike Club Fleece prima di tutti.

    Felpa in French Terry con cappuccio e zip a tutta lunghezza Nike Club Fleece – Ragazzo/a

    Nike Club Fleece

    49,99 €

    Ulteriori informazioni

      Clicca qui per informazioni su come smaltire gli imballaggi dei prodotti Nike in Italia.

    Completa il look