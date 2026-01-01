Felpa in French Terry con cappuccio e zip a tutta lunghezza Nike Club Fleece – Ragazzo/a

Nike Club Fleece
Felpa in French Terry con cappuccio e zip a tutta lunghezza – Ragazzo/a
Segui il tuo ritmo e gioca secondo le tue regole, non quelle del meteo. È la scelta perfetta quando hai bisogno di un capo meno caldo del nostro fleece spazzolato. Il tessuto French Terry offre la stessa sensazione di morbidezza, comfort e leggerezza della tua felpa preferita. Chiudi la zip ed esci.
- Colore mostrato in foto: Nero/Bianco
- Stile: FD3017-010
Nike Club Fleece
Segui il tuo ritmo e gioca secondo le tue regole, non quelle del meteo. È la scelta perfetta quando hai bisogno di un capo meno caldo del nostro fleece spazzolato. Il tessuto French Terry offre la stessa sensazione di morbidezza, comfort e leggerezza della tua felpa preferita. Chiudi la zip ed esci.
Vantaggi
- Abbiamo sviluppato la nostra gamma di misure intorno al fit, non al genere, per lasciare che tutti possano indossarla come preferiscono.
- Le tasche anteriori sono ideali per riporre snack e accessori.
- I polsini e il bordo a costine tengono a posto la felpa quando ti muovi.
Dettagli prodotto
- Corpo: 80% cotone/20% poliestere. Costine: 97% cotone/3% spandex.
- Logo Futura ricamato
- Polsini e bordo a costine
- Lavabile in lavatrice
- Prodotto importato
- Colore mostrato in foto: Nero/Bianco
- Stile: FD3017-010
Taglia/misura e fit
- Altezza della modella: 132 cm; taglia indossata: S
- Altezza del modello: 137 cm; taglia indossata: M
- Standard fit: casual e tradizionale
- Guida alle taglie e alle misure
Spedizione e resi
Costi di spedizione standard: 5 € per ordini sotto i 99 € per chi non è Member Nike e sotto i 50 € per i Member Nike.
Resi gratuiti entro 30 giorni, sono previste limitazioni.
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