Felpa in fleece con cappuccio Nike Football Chelsea FC City Side – Ragazzo/a

Chelsea FC City Side
Felpa in fleece con cappuccio Nike Football – Ragazzo/a
Questa felpa con cappuccio del Chelsea FC è realizzata in fleece spazzolato di peso medio, ultramorbido sulla pelle e liscio all'esterno. Lo standard fit dona un fit rilassato su tutto il corpo.
- Colore mostrato in foto: Nero/Bright Blue
- Stile: IQ6790-010
Chelsea FC City Side
Questa felpa con cappuccio del Chelsea FC è realizzata in fleece spazzolato di peso medio, ultramorbido sulla pelle e liscio all'esterno. Lo standard fit dona un fit rilassato su tutto il corpo.
Dettagli prodotto
- Cappuccio con laccetto
- Tasca a marsupio separata
- Polsini e bordo a costine
- Corpo: 80% cotone/20% poliestere. Costine: 98% cotone/2% spandex.
- Lavabile in lavatrice
- Prodotto importato
- Colore mostrato in foto: Nero/Bright Blue
- Stile: IQ6790-010
Taglia/misura e fit
- Altezza della modella: 147 cm; taglia indossata: M
- Altezza del modello: 147 cm; taglia indossata: M
- Standard fit: casual e tradizionale
- Guida alle taglie e alle misure
Spedizione e resi
Costi di spedizione standard: 5 € per ordini sotto i 99 € per chi non è Member Nike e sotto i 50 € per i Member Nike.
Resi gratuiti entro 30 giorni, sono previste limitazioni.
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