Felpa in fleece con cappuccio e zip a tutta lunghezza Nike Football Tottenham Hotspur City Side – Uomo

Tottenham Hotspur City Side
Felpa in fleece con cappuccio e zip a tutta lunghezza Nike Football – Uomo
Questa felpa con cappuccio del Tottenham Hotspur è realizzata in fleece spazzolato di peso medio, ultramorbido sulla pelle e liscio all'esterno. Lo standard fit dona un fit rilassato su tutto il corpo.
- Colore mostrato in foto: Ossidiana/Blu chiaro/Bianco
- Stile: IO3472-451
Tottenham Hotspur City Side
Questa felpa con cappuccio del Tottenham Hotspur è realizzata in fleece spazzolato di peso medio, ultramorbido sulla pelle e liscio all'esterno. Lo standard fit dona un fit rilassato su tutto il corpo.
Dettagli prodotto
- Cappuccio con laccetto
- Tasca a marsupio separata
- Polsini e bordo a costine
- Corpo: 80% cotone/20% poliestere. Inserti: 100% poliestere. Interno del cappuccio: 100% cotone.
- Lavabile in lavatrice
- Prodotto importato
- Colore mostrato in foto: Ossidiana/Blu chiaro/Bianco
- Stile: IO3472-451
Taglia/misura e fit
- Altezza: 189 cm; taglia indossata: M
- Standard fit: casual e tradizionale
- Guida alle taglie e alle misure
Spedizione e resi
Costi di spedizione standard: 5 € per ordini sotto i 99 € per chi non è Member Nike e sotto i 50 € per i Member Nike.
Resi gratuiti entro 30 giorni, sono previste limitazioni.
Recensioni (0)
Recensioni (0)
Nessuna recensione
Di' la tua. Recensisci Tottenham Hotspur City Side prima di tutti.
Tottenham Hotspur City Side
Ulteriori informazioni
Clicca qui per informazioni su come smaltire gli imballaggi dei prodotti Nike in Italia.