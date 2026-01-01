Felpa in fleece con cappuccio e zip a tutta lunghezza Nike Football Paris Saint-Germain City Side – Uomo

Paris Saint-Germain City Side
Felpa in fleece con cappuccio e zip a tutta lunghezza Nike Football – Uomo
Ispirata al campo. Pensata per tutti i giorni. Questa felpa con cappuccio del Paris Saint-Germain è realizzata in fleece spazzolato di peso medio, ultramorbido sulla pelle e liscio all'esterno.
- Colore mostrato in foto: College Navy/Bianco
- Stile: IO3455-419
Paris Saint-Germain City Side
Ispirata al campo. Pensata per tutti i giorni. Questa felpa con cappuccio del Paris Saint-Germain è realizzata in fleece spazzolato di peso medio, ultramorbido sulla pelle e liscio all'esterno.
Dettagli prodotto
- Cappuccio con laccetto
- Tasca a marsupio separata
- Polsini e bordo a costine
- Corpo: 80% cotone/20% poliestere. Inserti: 100% poliestere. Interno del cappuccio: 100% cotone.
- Lavabile in lavatrice
- Prodotto importato
- Colore mostrato in foto: College Navy/Bianco
- Stile: IO3455-419
Taglia/misura e fit
- Altezza: 191 cm; taglia indossata: M
- Standard fit: casual e tradizionale
- Guida alle taglie e alle misure
Spedizione e resi
Costi di spedizione standard: 5 € per ordini sotto i 99 € per chi non è Member Nike e sotto i 50 € per i Member Nike.
Resi gratuiti entro 30 giorni, sono previste limitazioni.
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