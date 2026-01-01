Felpa in fleece con cappuccio e zip a tutta lunghezza Nike Football Inter City Side – Uomo

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Inter City Side
Felpa in fleece con cappuccio e zip a tutta lunghezza Nike Football – Uomo
89,99 €
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Ritiro gratuito
Questa felpa con cappuccio dell'Inter è realizzata in fleece spazzolato di peso medio, ultramorbido sulla pelle e liscio all'esterno. Lo standard fit dona un fit rilassato su tutto il corpo.
- Colore mostrato in foto: Nero/University Gold
- Stile: IO3442-010
Inter City Side
89,99 €
Questa felpa con cappuccio dell'Inter è realizzata in fleece spazzolato di peso medio, ultramorbido sulla pelle e liscio all'esterno. Lo standard fit dona un fit rilassato su tutto il corpo.
Dettagli prodotto
- Cappuccio con laccetto
- Tasca a marsupio separata
- Polsini e bordo a costine
- Corpo: 80% cotone/20% poliestere. Inserti: 100% poliestere. Interno del cappuccio: 100% cotone.
- Lavabile in lavatrice
- Prodotto importato
- Colore mostrato in foto: Nero/University Gold
- Stile: IO3442-010
Taglia/misura e fit
- Altezza: 188 cm; taglia indossata: M
- Standard fit: casual e tradizionale
- Guida alle taglie e alle misure
Spedizione e resi
Costi di spedizione standard: 5 € per ordini sotto i 99 € per chi non è Member Nike e sotto i 50 € per i Member Nike.
Resi gratuiti entro 30 giorni, sono previste limitazioni.
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