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Felpa in fleece con cappuccio e zip a tutta lunghezza Nike Football Inter City Side – Uomo - Nero/University Gold

Inter City Side

Felpa in fleece con cappuccio e zip a tutta lunghezza Nike Football – Uomo

89,99 €
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Questa felpa con cappuccio dell'Inter è realizzata in fleece spazzolato di peso medio, ultramorbido sulla pelle e liscio all'esterno. Lo standard fit dona un fit rilassato su tutto il corpo.


  • Colore mostrato in foto: Nero/University Gold
  • Stile: IO3442-010

Inter City Side

89,99 €

Questa felpa con cappuccio dell'Inter è realizzata in fleece spazzolato di peso medio, ultramorbido sulla pelle e liscio all'esterno. Lo standard fit dona un fit rilassato su tutto il corpo.

Dettagli prodotto

  • Cappuccio con laccetto
  • Tasca a marsupio separata
  • Polsini e bordo a costine
  • Corpo: 80% cotone/20% poliestere. Inserti: 100% poliestere. Interno del cappuccio: 100% cotone.
  • Lavabile in lavatrice
  • Prodotto importato
  • Colore mostrato in foto: Nero/University Gold
  • Stile: IO3442-010

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    Felpa in fleece con cappuccio e zip a tutta lunghezza Nike Football Inter City Side – Uomo

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