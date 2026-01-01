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Felpa da running Nike in fleece con cappuccio e zip a tutta lunghezza – Uomo - Dark Grey Heather/Bright Crimson

Nike

Felpa da running in fleece con cappuccio e zip a tutta lunghezza – Uomo

94,99 €
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Non perdere la concentrazione (anche quando il sudore si asciuga). Il fleece spazzolato di peso medio di questa felpa con cappuccio è ultramorbido all'interno e liscio all'esterno, per offrirti il comfort ideale dopo la corsa e un fit extra ampio.


  • Colore mostrato in foto: Dark Grey Heather/Bright Crimson
  • Stile: IU3945-063

Nike

94,99 €

Non perdere la concentrazione (anche quando il sudore si asciuga). Il fleece spazzolato di peso medio di questa felpa con cappuccio è ultramorbido all'interno e liscio all'esterno, per offrirti il comfort ideale dopo la corsa e un fit extra ampio.

Vantaggi

  • Il fit oversize offre spazio in più sul corpo.
  • Il design a doppio strato del cappuccio aggiunge morbidezza e struttura.

Dettagli prodotto

  • Grafica sul davanti e sul retro
  • Corpo: 80% cotone/20% poliestere. Fodera cappuccio: 80% cotone/20% poliestere.
  • Lavabile in lavatrice
  • Prodotto importato
  • Colore mostrato in foto: Dark Grey Heather/Bright Crimson
  • Stile: IU3945-063

Spedizione e resi

Costi di spedizione standard: 5 € per ordini sotto i 99 € per chi non è Member Nike e sotto i 50 € per i Member Nike.

Resi gratuiti entro 30 giorni, sono previste limitazioni.

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