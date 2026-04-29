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Felpa da calcio con cappuccio e zip a tutta lunghezza Nike Inghilterra Tech Fleece Windrunner – Uomo - Work Blue/Bianco

Inghilterra Tech Fleece Windrunner

Felpa Nike Football con cappuccio e zip a tutta lunghezza – Uomo

134,99 €
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Mostra la tua passione per l'Inghilterra con questa classica felpa con cappuccio Windrunner. Realizzata in un fleece pregiato e leggero, morbida dentro e fuori, la felpa con cappuccio Tech Fleece Windrunner offre un calore ideale senza ingombrare.


  • Colore mostrato in foto: Work Blue/Bianco
  • Stile: IB5927-486

Inghilterra Tech Fleece Windrunner

134,99 €

Mostra la tua passione per l'Inghilterra con questa classica felpa con cappuccio Windrunner. Realizzata in un fleece pregiato e leggero, morbida dentro e fuori, la felpa con cappuccio Tech Fleece Windrunner offre un calore ideale senza ingombrare.

Dettagli prodotto

  • Stemma in tessuto
  • Corpo/fodera cappuccio: 53% cotone/47% poliestere. Interno tasche: 100% cotone.
  • Lavabile in lavatrice
  • Prodotto importato
  • Colore mostrato in foto: Work Blue/Bianco
  • Stile: IB5927-486

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Recensioni (1)

5 stelle

  • Philippe209771295

    Très bon produit très agréable à porter Merci

Felpa da calcio con cappuccio e zip a tutta lunghezza Nike Inghilterra Tech Fleece Windrunner – Uomo

Inghilterra Tech Fleece Windrunner

134,99 €

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