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Felpa da basket Nike Performance con cappuccio e Therma-FIT – Donna - Nero/Bianco

Nike

Felpa da basket Performance con cappuccio e Therma-FIT – Donna

74,99 €
Nero/Bianco
Pink Smoke/Bianco
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Vuoi fare qualche tiro all'aperto? Questa felpa con cappuccio è morbida e calda, grazie alla tecnologia Nike Therma-FIT, ed è perfetta per una sessione di basket all'aperto quando le temperature scendono.


  • Colore mostrato in foto: Nero/Bianco
  • Stile: IO8305-010

Nike

74,99 €

Vuoi fare qualche tiro all'aperto? Questa felpa con cappuccio è morbida e calda, grazie alla tecnologia Nike Therma-FIT, ed è perfetta per una sessione di basket all'aperto quando le temperature scendono.

Vantaggi

La tecnologia Nike Therma-FIT aiuta a gestire il calore naturale del corpo per una temperatura sempre ideale nelle giornate fredde.

Dettagli prodotto

  • Tasca a marsupio
  • Aperture a costine
  • Logo Swoosh ricamato
  • Corpo: 52% poliestere/48% cotone. Costine: 96% cotone/4% spandex. Interno del cappuccio: 100% poliestere.
  • Lavabile in lavatrice
  • Prodotto importato
  • Colore mostrato in foto: Nero/Bianco
  • Stile: IO8305-010

Taglia/misura e fit

Spedizione e resi

Costi di spedizione standard: 5 € per ordini sotto i 99 € per chi non è Member Nike e sotto i 50 € per i Member Nike.

Resi gratuiti entro 30 giorni, sono previste limitazioni.

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    Felpa da basket Nike Performance con cappuccio e Therma-FIT – Donna

    Nike

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