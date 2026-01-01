Felpa da basket con cappuccio Dri-FIT Nike – Ragazzo/a

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Felpa da basket con cappuccio Dri-FIT – Ragazzo/a
Perfetta per il campo o per il divano, questa felpa con cappuccio supermorbida è un capo indispensabile nel guardaroba quando desideri un po' di comfort in più. Le spalle scese e il fit ampio sul corpo donano un look rilassato, ideale per un outfit a strati.
- Colore mostrato in foto: Nero/Bianco
- Stile: IO8739-010
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Perfetta per il campo o per il divano, questa felpa con cappuccio supermorbida è un capo indispensabile nel guardaroba quando desideri un po' di comfort in più. Le spalle scese e il fit ampio sul corpo donano un look rilassato, ideale per un outfit a strati.
Vantaggi
- La tecnologia Nike Dri-FIT allontana il sudore per favorirne una rapida evaporazione e mantenere la pelle asciutta per un comfort ideale.
- Lisci fuori e soffici dentro grazie al fleece spazzolato, sono facili da indossare con altri strati quando desideri stare un po' più al caldo.
Dettagli prodotto
- Corpo: 80% cotone/20% poliestere. Costine: 97% cotone/3% spandex. Mesh: 100% poliestere.
- Lavabile in lavatrice
- Prodotto importato
- Colore mostrato in foto: Nero/Bianco
- Stile: IO8739-010
Taglia/misura e fit
- Altezza della modella: 147 cm; taglia indossata: M
- Altezza del modello: 138 cm; taglia indossata: M
- Fit oversize: super ampio
- Guida alle taglie e alle misure
Spedizione e resi
Costi di spedizione standard: 5 € per ordini sotto i 99 € per chi non è Member Nike e sotto i 50 € per i Member Nike.
Resi gratuiti entro 30 giorni, sono previste limitazioni.
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