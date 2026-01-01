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Felpa da basket con cappuccio Dri-FIT Nike – Ragazzo/a - Nero/Bianco

Nike

Felpa da basket con cappuccio Dri-FIT – Ragazzo/a

54,99 €
Nero/Bianco
Bright Spruce/Safety Orange
Ritiro gratuito
Opzione "Clicca e ritira" disponibile al pagamento

Perfetta per il campo o per il divano, questa felpa con cappuccio supermorbida è un capo indispensabile nel guardaroba quando desideri un po' di comfort in più. Le spalle scese e il fit ampio sul corpo donano un look rilassato, ideale per un outfit a strati.


  • Colore mostrato in foto: Nero/Bianco
  • Stile: IO8739-010

Nike

54,99 €

Perfetta per il campo o per il divano, questa felpa con cappuccio supermorbida è un capo indispensabile nel guardaroba quando desideri un po' di comfort in più. Le spalle scese e il fit ampio sul corpo donano un look rilassato, ideale per un outfit a strati.

Vantaggi

  • La tecnologia Nike Dri-FIT allontana il sudore per favorirne una rapida evaporazione e mantenere la pelle asciutta per un comfort ideale.
  • Lisci fuori e soffici dentro grazie al fleece spazzolato, sono facili da indossare con altri strati quando desideri stare un po' più al caldo.

Dettagli prodotto

  • Corpo: 80% cotone/20% poliestere. Costine: 97% cotone/3% spandex. Mesh: 100% poliestere.
  • Lavabile in lavatrice
  • Prodotto importato
  • Colore mostrato in foto: Nero/Bianco
  • Stile: IO8739-010

Taglia/misura e fit

    • Altezza della modella: 147 cm; taglia indossata: M
    • Altezza del modello: 138 cm; taglia indossata: M
    • Fit oversize: super ampio
  • Guida alle taglie e alle misure

Spedizione e resi

Costi di spedizione standard: 5 € per ordini sotto i 99 € per chi non è Member Nike e sotto i 50 € per i Member Nike.

Resi gratuiti entro 30 giorni, sono previste limitazioni.

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