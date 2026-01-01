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Felpa con cappuccio Nike Club British & Irish Lions – Ragazzo/a - Ossidiana/Bianco

British & Irish Lions

Felpa con cappuccio Nike Club – Ragazzo/a

49,99 €

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Mostra la tua passione per i British & Irish Lions con questa felpa con cappuccio Nike Club classica. Il tessuto French Terry di peso medio (con loopback non spazzolato all'interno) dona struttura, traspirabilità e morbidezza ideali sia per la palestra che per il divano.


  • Colore mostrato in foto: Ossidiana/Bianco
  • Stile: IW8568-451

British & Irish Lions

49,99 €

Mostra la tua passione per i British & Irish Lions con questa felpa con cappuccio Nike Club classica. Il tessuto French Terry di peso medio (con loopback non spazzolato all'interno) dona struttura, traspirabilità e morbidezza ideali sia per la palestra che per il divano.

Vantaggi

Felpa con cappuccio in cotone che offre comfort per tutte le stagioni.

Dettagli prodotto

  • 80% cotone/20% poliestere
  • Lavabile in lavatrice
  • Prodotto importato
  • Colore mostrato in foto: Ossidiana/Bianco
  • Stile: IW8568-451

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    Felpa con cappuccio Nike Club British & Irish Lions – Ragazzo/a

    British & Irish Lions

    49,99 €

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