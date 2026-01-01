Felpa con cappuccio Nike Club British & Irish Lions – Ragazzo/a

British & Irish Lions
Felpa con cappuccio Nike Club – Ragazzo/a
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Mostra la tua passione per i British & Irish Lions con questa felpa con cappuccio Nike Club classica. Il tessuto French Terry di peso medio (con loopback non spazzolato all'interno) dona struttura, traspirabilità e morbidezza ideali sia per la palestra che per il divano.
- Colore mostrato in foto: Ossidiana/Bianco
- Stile: IW8568-451
British & Irish Lions
Mostra la tua passione per i British & Irish Lions con questa felpa con cappuccio Nike Club classica. Il tessuto French Terry di peso medio (con loopback non spazzolato all'interno) dona struttura, traspirabilità e morbidezza ideali sia per la palestra che per il divano.
Vantaggi
Felpa con cappuccio in cotone che offre comfort per tutte le stagioni.
Dettagli prodotto
- 80% cotone/20% poliestere
- Lavabile in lavatrice
- Prodotto importato
- Colore mostrato in foto: Ossidiana/Bianco
- Stile: IW8568-451
Taglia/misura e fit
- Altezza: 142 cm; taglia indossata: M
- Standard fit: casual e tradizionale
- Guida alle taglie e alle misure
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