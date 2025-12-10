Felpa con cappuccio in French terry e zip a tutta lunghezza Nike Club – Uomo

Più che una M sembra una L
andreab336218981
Tutto ok, diciamo che la taglia M è un po’ grande, però tutto sommato va bene lo stesso
Questa felpa con cappuccio e zip a tutta lunghezza Nike Club offre un comfort casual e un look classico. Il tessuto French Terry di peso medio (non spazzolato all'interno) dona struttura, traspirabilità e morbidezza ideali per la palestra e per il divano.
Nike Club
Questa felpa con cappuccio e zip a tutta lunghezza Nike Club offre un comfort casual e un look classico. Il tessuto French Terry di peso medio (non spazzolato all'interno) dona struttura, traspirabilità e morbidezza ideali per la palestra e per il divano.
Costi di spedizione standard: 5 € per ordini sotto i 99 € per chi non è Member Nike e sotto i 50 € per i Member Nike.
Resi gratuiti entro 30 giorni, sono previste limitazioni.
4 stelle
Più che una M sembra una L
andreab336218981
Tutto ok, diciamo che la taglia M è un po’ grande, però tutto sommato va bene lo stesso
A bit oversized
JorgeRua74
Um pouco oversized
Cool
Joseeduardo959685191
Sehr gut Qualität und gefällt mir sehr
Nike Club
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