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Felpa con cappuccio e zip a tutta lunghezza in French Terry Nike Football Atlético de Madrid Club – Ragazzo - Deep Royal Blue/Bianco

Atlético de Madrid Club

Felpa con cappuccio e zip a tutta lunghezza in French Terry Nike Football – Ragazzo

54,99 €
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Morbida, calda e confortevole, questa felpa con cappuccio dell'Atlético ti permette di coprirti nelle giornate fredde. Realizzato in tessuto French Terry e con un fit rilassato, questo capo può essere indossato facilmente su altri capi, mentre i dettagli sul petto mostrano la tua devozione alla tua squadra del cuore.


  • Colore mostrato in foto: Deep Royal Blue/Bianco
  • Stile: IO3549-455

Atlético de Madrid Club

54,99 €

Morbida, calda e confortevole, questa felpa con cappuccio dell'Atlético ti permette di coprirti nelle giornate fredde. Realizzato in tessuto French Terry e con un fit rilassato, questo capo può essere indossato facilmente su altri capi, mentre i dettagli sul petto mostrano la tua devozione alla tua squadra del cuore.

Vantaggi

  • Il tessuto French Terry offre la morbidezza, il comfort e la leggerezza di una felpa classica.
  • I polsini e il bordo a costine tengono a posto la felpa quando ti muovi.

Dettagli prodotto

  • Tasche anteriori
  • Corpo: 80% cotone/20% poliestere. Costine: 97% cotone/3% spandex.
  • Lavabile in lavatrice
  • Prodotto importato
  • Colore mostrato in foto: Deep Royal Blue/Bianco
  • Stile: IO3549-455

Taglia/misura e fit

Spedizione e resi

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