Felpa a manica corta in French Terry con cappuccio Jordan Flight Fleece – Donna

Jordan Flight Fleece
Felpa a manica corta in French Terry con cappuccio – Donna
Ispirata alla classica estetica della felpa smanicata con cappuccio di MJ, questa maglia è caratterizzata da loose fit sul petto ed è ampia quanto basta. È realizzata in comodo fleece, liscio all'esterno e morbido e spazzolato all'interno, mentre il cappuccio foderato in raso aiuta a trattenere l'idratazione naturale dei capelli per ridurre l'effetto crespo ed evitare che si rovinino.
- Colore mostrato in foto: Nero/Deep Royal/University Red
- Stile: IM6961-010
Jordan Flight Fleece
Ispirata alla classica estetica della felpa smanicata con cappuccio di MJ, questa maglia è caratterizzata da loose fit sul petto ed è ampia quanto basta. È realizzata in comodo fleece, liscio all'esterno e morbido e spazzolato all'interno, mentre il cappuccio foderato in raso aiuta a trattenere l'idratazione naturale dei capelli per ridurre l'effetto crespo ed evitare che si rovinino.
Dettagli prodotto
- Tasche
- Cappuccio foderato in satin
- Corpo: 90% cotone/10% poliestere. Costine: 97% cotone/3% spandex. Interno tasche: 100% poliestere. Interno del cappuccio: 100% poliestere.
- Lavabile in lavatrice
- Prodotto importato
- Colore mostrato in foto: Nero/Deep Royal/University Red
- Stile: IM6961-010
Taglia/misura e fit
- Altezza: 180 cm; taglia indossata: S
- Fit ampio: ampio e confortevole
- Guida alle taglie e alle misure
Spedizione e resi
Costi di spedizione standard: 5 € per ordini sotto i 99 € per chi non è Member Nike e sotto i 50 € per i Member Nike.
Resi gratuiti entro 30 giorni, sono previste limitazioni.
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Jordan Flight Fleece
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