Felpa a manica corta in French Terry con cappuccio Jordan Flight Fleece – Donna

Ispirata alla classica estetica della felpa smanicata con cappuccio di MJ, questa maglia è caratterizzata da loose fit sul petto ed è ampia quanto basta. È realizzata in comodo fleece, liscio all'esterno e morbido e spazzolato all'interno, mentre il cappuccio foderato in raso aiuta a trattenere l'idratazione naturale dei capelli per ridurre l'effetto crespo ed evitare che si rovinino.

Colore mostrato in foto: Nero/Deep Royal/University Red

Stile: IM6961-010