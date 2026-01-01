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Felpa a manica corta in French Terry con cappuccio Jordan Flight Fleece – Donna - Nero/Deep Royal/University Red

Jordan Flight Fleece

Felpa a manica corta in French Terry con cappuccio – Donna

89,99 €
Nero/Deep Royal/University Red
Pearl White/Deep Royal/Sail
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Ispirata alla classica estetica della felpa smanicata con cappuccio di MJ, questa maglia è caratterizzata da loose fit sul petto ed è ampia quanto basta. È realizzata in comodo fleece, liscio all'esterno e morbido e spazzolato all'interno, mentre il cappuccio foderato in raso aiuta a trattenere l'idratazione naturale dei capelli per ridurre l'effetto crespo ed evitare che si rovinino.


  • Colore mostrato in foto: Nero/Deep Royal/University Red
  • Stile: IM6961-010

Jordan Flight Fleece

89,99 €

Ispirata alla classica estetica della felpa smanicata con cappuccio di MJ, questa maglia è caratterizzata da loose fit sul petto ed è ampia quanto basta. È realizzata in comodo fleece, liscio all'esterno e morbido e spazzolato all'interno, mentre il cappuccio foderato in raso aiuta a trattenere l'idratazione naturale dei capelli per ridurre l'effetto crespo ed evitare che si rovinino.

Dettagli prodotto

  • Tasche
  • Cappuccio foderato in satin
  • Corpo: 90% cotone/10% poliestere. Costine: 97% cotone/3% spandex. Interno tasche: 100% poliestere. Interno del cappuccio: 100% poliestere.
  • Lavabile in lavatrice
  • Prodotto importato
  • Colore mostrato in foto: Nero/Deep Royal/University Red
  • Stile: IM6961-010

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    Felpa a manica corta in French Terry con cappuccio Jordan Flight Fleece – Donna

    Jordan Flight Fleece

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